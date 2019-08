Coma Cose in concerto ad Asti: info e scaletta

Saranno i Coma Cose i protagonisti della serata di giovedì 29 agosto al Festival Contro 2019 a Castagnole delle Lanze, classico evento della musica dell’estate in programma nella provincia di Asti. Di seguito saranno fornite tutte le informazioni relative al giorno, all’orario, ai biglietti che sono ancora in vendita e alla probabile scaletta che sarà proposta nel corso della serata, per arrivare il più preparati possibile alla sera del concerto.

I Coma Cose in concerto ad Asti: le informazioni sui biglietti e sull’orario

Il concerto dei Coma Cose al Festival Contro 2019 a Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti, sarà anticipato dai set di due artisti: si tratta di Margherita Zanin e di Roncea. Lo spettacolo è in programma in Piazza San Bartolomeo. La musica degli opening act inizierà a suonare già nelle prime ore della sera, in attesa dell’inizio del concerto del duo, che è in programma invece per le 21.30. Chi non avesse ancora acquistato i biglietti per la serata, potrà farlo comprandoli al prezzo unico di 16.50 euro: costo che comprende anche i diritti di prevendita. I biglietti sono disponibili on line, ma non sul sito di TicketOne, e al botteghino il giorno stesso del concerto.

La probabile scaletta del concerto dei Coma Cose ad Asti

Nonostante la giovane vita del gruppo, la scaletta del concerto dei Coma Cose a Castagnole delle Lanze, nell’Astigiano, sarà piuttosto nutrita, componendosi di ben 20 pezzi. La serata si dovrebbe aprire sulle note di “Jugoslavia”, anticipata però da un’introduzione. Al termine dello show, il duo saluterà il suo pubblico sulle note di “Mancarsi”: secondo bis dopo Granata. L’ultima canzone prima della ripresa sarà invece “Post – concerto”. Nel corso della serata troveranno posto canzoni come “Cannibalismo”, il primo brano a essere stato registrato dal duo; e poi saranno proposti “Golgota” e “Deserto”. Oltre a questi, non mancheranno naturalmente alcuni tra i pezzi più famosi del gruppo: brani come “Anima lattina” e “Mariachidi”. Il concerto dovrebbe avere una durata che si aggirerà intorno alle due ore. Tutto questo è ipotizzabile sulla base dei concerti del duo che sono già andati in scena nelle ultime settimane: la tournée estiva dei Coma Cose, infatti, ha già contato diverse tappe in giro per l’Italia e sta per volgere al termine: dopo il concerto in programma nella cittadina piemontese, infatti, ad attendere i due artisti sarà solo il concerto in programma la sera di sabato 7 settembre nell’ambito dell’Ecosuoni Festival di Palma Campania, in provincia di Napoli. Sarà questo l’ultimo appuntamento dal vivo dell’“Hype Aura Summer Tour 2019” del gruppo. La probabile scaletta del concerto dei Coma Cose, giovedì 29 agosto a Castagnole Lanza, in provincia di Asti, per il Contro Festival 2019. Scaletta che, naturalmente, è passibile di qualche modifica, a discrezione dei Coma Cose: