Coma Cose in concerto a Pietrasanta: info e scaletta

Ultimi appuntamenti del tour estivo dei Coma Cose, che martedì 27 agosto sarà sul palco dell’Ostras Beach Club di Marina di Pietrasanta (LU) per recuperare la data originariamente in programma il 7 agosto scorso. Biglietti per il concerto ancora disponibili sul circuito TicketOne al prezzo unico di 27,50 euro. Orario di inizio previsto nel locale versiliese fissato per le 21.30.

Il “Hype Aura Summer Tour”

L’ “Hype Aura Summer Tour” si è aperto lo scorso maggio al MiAmi Festival ma proseguirà fino a settembre con altre due tappe dopo quella in Versilia. Una è quella di giovedì 29 agosto a Castagnole Lanza (AT) nell’ambito del Contro Festival, che li vedrà nello stesso cartellone che comprende anche Nomadi e Pfm. Poi ultimo appuntamento fissato per sabato 7 settembre a Palma Campania per l’Ecosuoni Festival, nel quale saranno headliner insieme al collettivo Ivreatronic. In mezzo all’estate dei Coma Cose anche una vera chicca: la partecipazione allo Sziget Festival, uno dei maggiori festival europei che si tiene ogni anno ad agosto a Budapest. Oltre alla partecipazione al Primo Maggio di Roma, i Coma Cose erano stati ospiti, il 26 aprile, della dodicesima edizione di “Milano per Gaber”, esibendosi in una loro personalissima reinterpretazione di “Destra-sinistra” del grande cantautore. Di seguito le date del tour ancora in programma:

Martedì 27 agosto – Pietrasanta (LU), Ostras Beach Club

Giovedì 29 agosto – Castagnole Lanza (AT), Contro Festival

Sabato 7 settembre – Palma Campania (NA), Ecosuoni Festival

La possibile scaletta

Come è cambiata la vita dei due nel giro di un paio d’anni. La prima canzone pubblicata insieme risale al 23 febbraio 2017, quando su YouTube fa la sua comparsa “Cannibalismo”, brano intenso e provocatorio che offre spunti di riflessione sulla società moderna. Seguono “Golgota”, “Deserto” e “Jugoslavia”, il 27 giugno dello stesso anno. Il 13 ottobre 2018 esce il loro primo EP, intitolato “Inverno Ticinese”, con produzioni di Mamakass e label AsianFake. «All’inizio volevamo fare una canzone, poi non ci stava tutto in un brano e i pezzi sono diventati tre,» spiegano i Coma Cose sui profili social, «È la nostra colonna sonora per questo inverno ormai alle porte. Ci ribecchiamo, così ci dite che ne pensate!» Le tracce in questione s’intitolano rispettivamente “Anima Lattina”, French Fries” e “Pakistan”. Tra i loro successi più virali ricordiamo “Post Concerto”, videoclip da oltre tre milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel 2019 è finalmente arrivato il loro primo studio album, intitolato “Hype Aura”, una collezione di brani che consolida la qualità già preannunciata dai brani usciti in precedenza. L’ultimo singolo estratto è stato “Mancarsi”, pubblicato il 14 giugno con tanto di video da quasi 900 mila visualizzazioni. Nella scaletta dei concerti del tour estivo del duo fanno capolino tutti i successi della loro breve ma già intensa carriera. Di seguito la lista delle canzoni che potrebbero eseguire sul palco di Marina di Pietrasanta: