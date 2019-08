Jovanotti in concerto a Plan de Corones: info e scaletta

Stavolta non sarà una festa in spiaggia, tutt’altro. Il Jova Beach Party va agli antipodi, salendo ai 2275 metri della cima di Plan de Corones. All’appuntamento sono attesi circa 25.000 spettatori, da tutta la regione e da ogni parte d’Italia, per un concerto che ha fatto registrare il tutto esaurito da settimane. Per la particolarità della location, cambierà la tabella orario. L’inizio del programma musicale, con una serie di selecter dj e ospiti già annunciati (Ballo, Paolo Baldini, Rkomi, Mellow Mood, Rumatera, Ackeejuice Roclers), è stato anticipato alle ore 14 (di solito si inizia intorno alle 16) mentre Jovanotti e la sua band inizieranno a suonare alle 18. Il concerto dovrà terminare entro le ore 20.30. Alla fine dello show gli organizzatori contano, per la discesa a valle, su una capacità di trasporto con tutte le ovovie di circa 13.000 persone all’ora. L’accesso alla zona del concerto è possibile solo tramite impianti di risalita che partono da quattro località attorno alla montagna: Brunico (località Riscone), San Vigilio di Marebbe, Valdaora (località Gassl - Casola) e Perca.

Il “Jova Beach Party”

Nonostante le polemiche con le associazioni ambientaliste prima e quella sull’utilizzo dei volontari poi, il “Jova Beach Party” va avanti e andrà avanti come da programma lungo tutta l’estate anche dopo la cancellazione della data di Vasto. Diverse sono le date già sold out, l’ultima ad averlo fatto segnare è stata proprio la data sulla cima di Plan de Corones. Dopo la cancellazione della data di Vasto, invece, Jova ha mantenuto la promessa e aggiunto una nuova data in Abruzzo: si terrà a Montesilvano il prossimo 7 settembre, saranno validi i biglietti già venduti per il concerto cancellato. L’artista toscano ha annunciato che la grande estate dei suoi Beach Party sarà chiusa da un evento finale in programma per il 21 settembre all’aeroporto di Linate: i biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne. Di seguito il cartellone completo degli eventi ancora in programma:

Sabato 24 agosto – Plan De Corones (BZ) SOLD OUT

Mercoledì 28 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell'Italia

Sabato 31 agosto – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

Sabato 7 settembre – Montesilvano (PE), Lungomare Aldo Moro

Sabato 21 settembre – Linate (MI), Aeroporto

La probabile scaletta

Come già nelle tappe precedenti, Jovanotti ripercorrerà la sua trentennale carriera con i suoi maggiori successi, dagli esordi rap di fine anni Ottanta di “Jovanotti for president” all’ultimo album in studio, “Oh, vita!”, datato 2017. Vedremo se ci sarà spazio per brani dall’ultimo “Jova Beach Party EP”, nato proprio nella fase di avvicinamento al tour estivo, almeno per il singolo “Nuova era” con Dardust. Il live dovrebbe durare un paio d’ore. Di seguito la scaletta del concerto dell’artista toscano di sabato 10 agosto scorso sulla spiaggia di Roccella Jonica: