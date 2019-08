Jovanotti, nuova tappa del "Jova Beach Party" a Montesilvano

Lorenzo Jovanotti recupera la data del Jova Beach Party in programma a Vasto e sceglie Montesilvano come location per la sua festa sulla spiaggia. Dopo l’annullamento della data del 17 per motivi di ordine pubblico e sicurezza, l’artista aveva annunciato tutto il suo malcontento per la scelta fatta e aveva promesso ai suoi fan di trovare un’altra località che potesse accogliere il suo tour. La data dovrebbe essere quella del 7 settembre e si attende solo l’ufficialità per procedere all’organizzazione. Negli ultimi giorni si sono tenuti numerosi vertici in prefettura per verificare la fattibilità dell’evento. Il vice prefetto vicario Carlo Torlontano, insieme a carabinieri, polizia, vigili del fuoco, polizia locale di Montesilvano e Asl, ha esaminato con la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo la richiesta da parte del sindaco di Montesilvano che da tempo sta spingendo per ospitare il Jova Beach Party. È stata fissata un'area di circa 30 mila metri quadri in grado di ospitare i circa 31 mila acquirenti del biglietto per quella che sarebbe dovuta essere la tappa di Vasto del tour estivo di Jovanotti.

I biglietti per la data di Montesilvano

Un comunicato stampa della Trident Music ha specificato che i biglietti saranno messi in vendita per le ore 12:00 di venerdì 23 agosto. Contestualmente, per chi lo desidera o è impossibilitato a partecipare, inizieranno anche i rimborsi: «Si ricorda che, come già annunciato, tutti i biglietti acquistati per la data di Vasto potranno essere utilizzati anche per la tappa finale del Jova Beach Party a Milano Linate sabato 21 settembre». Una soluzione a tempo record che potrebbe finalmente permettere a Jovanotti di approdare in Abruzzo. Nel frattempo il cantautore, nelle ultime quattro tappe (in attesa della conferma di Montesilvano) del “Jova Beach Party”, si esibirà a Plan De Corones, in una speciale data in montagna, Lignano Sabbiadoro, Viareggio e Linate per la grande festa annunciata solo qualche settimana fa. L’ultima tappa si terrà nell’area dell’aeroporto ed è prevista per il 21 settembre. Lo scalo milanese è chiuso per restauri e lo sarà fino al 27 ottobre. Il concerto dovrebbe svolgersi nell'area erbosa fra i due terminal (quello commerciale e quello privato). I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne da martedì 6 agosto. Queste tutte le date in calendario:

Sabato 24 agosto – Plan De Corones (BZ) SOLD OUT

Mercoledì 28 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell'Italia

Sabato 31 agosto – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

Sabato 21 settembre – Linate (MI), Aeroporto

Il disco d’oro per “Nuova Era”

Intanto Jovanotti festeggia la conquista del disco d’oro per il singolo “Nuova Era”, brano che fa parte della scaletta del Jova Beach Party. La canzone è stata scelta per promuovere il tour e l’EP dedicato alla serie di concerti che hanno animato l’estate e che hanno permesso all’artista, originario di Cortona, di portare in giro uno spettacolo itinerante unico in Italia. Queste le sue parole: «Con questa canzone riuscivo ad immaginare la spiaggia, le persone che ballano, il set di “Jova Beach Party” e il ritmo incalzante che prendeva sempre più piede. Un brano un po’ afro e anche con sfumature house».