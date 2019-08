Jovanotti, il singolo "Nuova Era" è disco d'oro

Mentre è ancora impegnato nel Jova Beach Party che ha animato l’estate di tutti i suoi fan e di tanti appassionati, Lorenzo Jovanotti festeggia il successo anche di “Nuova Era”, brano estratto da “Jova Beach Party EP”, progetto discografico nato durante l’organizzazione del tour nelle spiagge italiane. La canzone, prodotta da Dardust, ha conquistato il disco d’oro per aver venduto oltre 25 mila copie. Il brano è stato scelto per la promozione del progetto e nelle scorse settimane è stato anche il più trasmesso dalle radio. Una canzone nata una domenica mattina utilizzando inizialmente dei flussi musicali sui quali Jovanotti stava lavorando con i suoi collaboratori. Queste le sue parole: «Con questa canzone riuscivo ad immaginare la spiaggia, le persone che ballano, il set di “Jova Beach Party” e il ritmo incalzante che prendeva sempre più piede. Un brano un po’ afro e anche con sfumature house». Per Jovanotti “Nuova era” è una finta canzone romantica che potrebbe essere simbolico. La figura femminile descritta è una Dea, la Grande Madre che genere in noi l’istinto di innamorarsi. Per il cantautore «la nuova era è sempre l’amore».

Il progetto “Jova Beach Party EP”

Il brano fa parte del “Jova Beach Party EP” che ha visto coinvolti 7 produttori per 7 nuove canzoni nate proprio durante la lavorazione del tour. All’EP hanno collaborato Rick Rubin, Dardust, Charlie Charles, Cacao Mental, Ackeejuice Rockers, Dj Ralf e Paolo Baldini Dubfiles. È stato lo stesso Jovanotti a contattare Dardust per lavorare a “Nuova Era”: «È un grande autore di canzoni, mi piace molto ed è una persona con la quale mi sono trovato subito bene nel lavorare. Nella musica è importante avere subito attivare un canale di comunicazione diretto e con lui è stato tutto molto semplice». Dardust ha dato una caratteristica sonora ben delineata, a tal punto da essere individuato come singolo. Questa la tracklist completa del “Jova Beach Party EP”:

PRIMA CHE DIVENTI GIORNO (prod. by Rick Rubin) NUOVA ERA (con Dardust) VADO (con Charlie Charles) FIESTA (con Cacao Mental) TUTTO UN FUOCO ( con Ackeejuice Rockers) IL SOLE SORGE DI SERA (con DJ Ralf) XCHE’TuC6 (con Paolo Baldini Dubfiles)

Jova Beach Tour, le ultime date

Dopo la cancellazione di due tappe, ad Albenga e Vasto, Lorenzo Jovanotti ha annunciato da qualche settimana che il “Jova Beach Party” si concluderà il 21 settembre a Linate presso l’aeroporto. Lo scalo milanese è chiuso per restauri e lo sarà fino al 27 ottobre. Il concerto dovrebbe svolgersi nell'area erbosa fra i due terminal (quello commerciale e quello privato). I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne da martedì 6 agosto. Lorenzo Cherubini si esibirà a Plan De Corones, in un’inusuale tappa in montagna, a Lignano Sabbiadoro e a Viareggio prima del gran finale di Linate. Le tappe di Plan De Corones e Viareggio sono sold out. Ecco il calendario del “Jova Beach Party”: