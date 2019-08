Emis Killa in concerto a Benetutti: info e scaletta

Dopo il concerto della settimana scorsa ad Arbatax, frazione di Tortolì, in provincia di Nuoro, continuano le date sarde del tour di Emis Killa. Il prossimo appuntamento è in programma per lunedì 19 agosto a Benetutti, in provincia di Sassari.

Emis Killa in concerto a Benetutti: le informazioni

Il concerto di Emis Killa a Benetutti, in provincia di Sassari, si inserisce all’interno delle celebrazioni per la festività di Sant’Elena. In particolare, la serata con il rapper concluderà i tre giorni di festeggiamenti che hanno avuto luogo nel paesino di Benetutti. Il concerto di Emis Killa è in programma per le 23, ma la festa inizierà già dalle 17. Ad anticipare lo show dell’artista lombardo, a partire dalle 22 sarà un dj set. Un pre-spettacolo in attesa della musica più attesa - quella di Emis Killa - che andrà avanti fino a notte inoltrata. Il concerto avrà luogo sul sagrato della chiesa di Sant’Elena di Benetutti, che si trova al civico 5 di via Cocco Ortu. La partecipazione alla serata è gratuita ma, visto il grosso afflusso di pubblico previsto, il consiglio è quello di arrivare in piazza con un certo anticipo, anche per assicurarsi di posteggiare la propria auto in prossimità dell’area del concerto.

Emis Killa in concerto a Benetutti: la scaletta

La scaletta del concerto di Emis Killa a Benetutti dovrebbe ricalcare quelle degli spettacoli già andati in scena nel corso del tour estivo. In particolare, quella in provincia di Sassari sarà la penultima data della tournée, in attesa del concerto conclusivo, in programma domenica 8 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. La serata si dovrebbe aprire sulle note di “Cocaina / Serio”, per concludersi su quelle di “Tijuana”. Il brano è l’ultimo singolo pubblicato dal rapper, anticipato da “La mia malattia”: anch’esso presente all’interno della scaletta che sarà proposta in Sardegna. La probabile scaletta del concerto di Emis Killa, lunedì 19 agosto alla festa di Sant’Elena di Benetutti, in provincia di Sassari:

Cocaina / Serio Donald Trump Sulla luna Supereroe Gucci Benz Sono ca**i miei Linda Linda RMX L’erba cattiva Fuoco e benzina Parole di ghiaccio Adios Vaffan*ulo Soli (assieme) Dope Quella foto di noi due CULT Non è facile Come fossimo cowboy Claro Maracana Mille Strade Rollercoaster La Mia Malattia Tijuana

Il tour estivo di Emis Killa

Dopo il concerto in programma a Benetutti, ad attendere Emis Killa sarà una sola data. Un concerto “in casa” per il rapper di origini milanesi, che domenica 8 settembre è atteso sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni. Per lo spettacolo, il cui inizio è in programma alle 21, sono ancora disponibili i biglietti sia sul sito di TicketOne che nei punti vendita autorizzati, tutti in vendita al costo unico di 34.50 euro, comprensivo dei diritti di prevendita. Dopo il concerto lombardo, con ogni probabilità l’artista si prenderà un periodo di pausa, prima di tornare con della musica nuova. Il suo ultimo disco di inediti – “Supereroe” – risale infatti alla fine del 2018.