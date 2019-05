Emis Killa in concerto: annunciato il tour estivo e le date

Il rapper milanese Emis Killa torna con un tour in programma nei luoghi all’aperto di tutta Italia: l’appuntamento è in programma per l’estate del 2019. La nuova tournée dell’artista sarà la prosecuzione del tour invernale già andato in scena a cavallo tra il 2018 e il 2019, con cornice i club delle principali città italiane. I nuovi concerti si svilupperanno lungo due piani: sia live che sotto forma di dj set.

Emis Killa: le date del tour nell’estate del 2019

Il primo appuntamento per il tour di Emis Killa nell’estate del 2019 è in programma per il 25 maggio a Corte Franca, in provincia di Brescia. Quindi, la tournée del rapper milanese proseguirà tra i festival e le arene all’aperto delle principali città italiane, con l’ultimo concerto fissato per l’8 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni, in Provincia di Milano: un concerto, quindi, “in casa” per il rapper. Da segnalare lo show di domenica 9 giugno, all’interno del cartellone del Core Festival: il fu Home Festival, organizzato nell’ex area della Dogana di Treviso. I biglietti per tutti i concerti sono già disponibili sul sito di TicketOne a partire da 34.50 euro. I tagliandi saranno in vendita anche presso i punti vendita TicketOne e presso le altre prevendite autorizzate solo a partire dalle 11 di venerdì 24 maggio. È probabile che quelli annunciati finora non siano che i primi appuntamenti estivi del rapper di Milano. I concerti finora annunciati del tour di Emis Killa nell’estate del 2019:



Sabato 25 maggio 2019, Corte Franca (BS)



Venerdì 7 giugno 2019, Rivalta di Gazzola (PC)



Domenica 9 giugno 2019, Core Festival, Treviso



Sabato 15 giugno 2019, International Motor Days, Porto Sant’Elpidio (FM)

Venerdì 12 luglio 2019, Forte dei Marmi (LU)



Sabato 13 luglio 2019 Boario Terme (BS)



Venerdì 16 agosto 2019, Red Valley Festival, Arbatax (OG)



Lunedì 19 agosto 2019, Benetutti (SS)



Domenica 8 settembre 2019, Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

Emis Killa: la scaletta del tour nell’estate del 2019

Protagoniste assolute del tour estivo di Emis Killa saranno le canzoni estratte da “Supereroe”, l’ultimo album di inediti del rapper milanese, che ha già guadagnato la certificazione di disco d’oro. Tra queste canzoni, un posto speciale lo avranno i singoli finora estratti: “Rollercoaster” (certificato doppio disco di platino digitale), “Fuoco e benzina” (certificato disco di platino), “Claro”, registrato insieme a Gemitaiz e Vegas Jones e gli inediti “La mia malattia”, canzone che ha superato la quota di 3 milioni di stream su Spotify, e “Como te”, che vede il featuring del rapper Geolier. Oltre a questi brani, non mancheranno i più grandi successi dell’artista: brani come “L’erba cattiva”, “Linda” e “Mille strade”. La probabile scaletta del tour estivo di Emis Killa, sulla base delle date già andate in scena durante la tournée invernale, nei club delle principali città italiane: