Emis Killa in concerto ad Arbatax: info e scaletta

In data 16 agosto, Emis Killa salirà sul palco del Red Valley Festival insieme ad altri ospiti esclusivi, tra cui Steve Aoki, Will Sparks e Deejay Time

Appuntamento ad Arbatax per il Red Valley Festival, quattro giorni di musica che, tra i protagonisti indiscussi, vedranno anche Emis Killa. Il 16 agosto è vicino e i biglietti sono già in via d’esaurimento.

Emis Killa in concerto ad Arbatax: info biglietti

Tutto pronto per il concerto di Emis Killa ad Arbatax, in occasione del Red Valley Festival. I biglietti per il concerto sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento a un prezzo di partenza di 30 euro più diritti di prevendita. La disponibilità dei biglietti è quasi esaurita, e dunque si consiglia di affrettarsi nell’acquisto del proposto posto per godersi non solo lo spettacolo di Emis Killa, ma anche di Steve Aoki, Will Sparks e Deejay Time. I biglietti acquistati online verranno inviati all’email concordata e dovranno essere stampati o scaricati sul telefono per mostrare il QR code all’ingresso.

Emis Killa in concerto ad Arbatax: come arrivare

Il Red Valley Festival si trova ad Arbatax, al Piazzale Rocce Rosse. Puoi raggiungere la location in auto – e vi troverai un ampio parcheggio, in autobus dalle principali città del luogo (Cagliari, Nuoro, Olbia, Oristano e Sassari) o in treno.

Emis Killa in concerto ad Arbatax: la possibile scaletta

La scaletta del concerto di Emis Killa ad Arbatax non dovrebbe discostarsi troppo da quella in cui si è esibito nel corso del suo tour invernale, con l’aggiunta dei singoli “La mia malattia” e “Tijuana” che dovrebbero entrare a pieno merito nella sua importante setlist:

Cocaina / Serio Donald Trump Sulla luna Supereroe Gucci Benz Sono ca**i miei Linda Linda RMX L’erba cattiva Fuoco e benzina Parole di ghiaccio Adios Vaffan*ulo Soli (assieme) Dope Quella foto di noi due CULT Non è facile Come fossimo cowboy Claro Maracana Mille Strade Rollercoaster La Mia Malattia Tijuana

L’ordine delle canzoni prende spunto da un tour precedente, ma l’effettiva scelta di esibizione sarà interamente basata sulle scelte dell’artista. Consideriamo dunque la scaletta summenzionata come del tutto provvisoria. Come si può vedere però, nell’elenco sono presenti canzoni appartenenti all’ultimo successo discografico di Emis Killa, “Supereroe”, rilasciato per la prima volta il 12 ottobre 2018 per la Carosello Records. Il disco è stato poi certificato Oro FIMI per aver superato le 25 mila unità di vendita, forte dei suoi tre singoli: “Rollercoaster” (2 Platino), “Fuoco e benzina” (Platino) e “Tijuana”.

Parlando del suo disco, Emis Killa ha ammesso che i suoi supereroi non indossano costumi di scena e non hanno poteri eccezionali, ma ordinari e insostituibili al tempo stesso: «Sono le madri e i padri che si sacrificano una vita per tirare su al meglio i figli. Sono i pompieri che rischiano la propria vita per salvare quelle degli altri. Sono gli atleti di cui siamo fan accaniti che ci trasmettono l’animo vincente e determinato, spronandoci a credere in noi stessi. Sono gli amici che ci sono nei momenti bui. Sono le persone che si battono per far valere i nostri diritti. Sono i medici che dedicano la loro esistenza al fine di guarire chi lotta con la morte ogni giorno. Sono gli artisti che mi hanno cresciuto come fratelli maggiori attraverso le loro rime. E come loro sono stati per me, per qualcuno di voi, oggi, lo sono io».