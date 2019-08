Benji & Fede: le frasi più belle delle loro canzoni

Benji & Fede sono tra i grandi protagonisti di questa estate musicale italiana. Federico Rossi e Benjamin Mascolo stanno dominando le classifiche con il singolo “Dove e quando”, divenuto uno dei tormentoni della stagione insieme a “Playa” di Baby K, “La libertad” di Álvaro Soler (qui potete trovare tutte le foto più belle del re spagnolo del pop), “Dolceamaro” di Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso, “Never Really Over” di Katy Perry e molti altri brani.

Benji & Fede: le frasi più belle

Nel corso degli anni Benji & Fede sono riusciti a imporsi nel mercato discografico italiano ottenendo grandissimi consensi da parte del pubblico. Numerosi loro singoli sono stati certificati con dischi d’oro e di platino, tra questi “Tutto per una ragione” con Annalisa che ha ottenuto ben tre dischi di platino per aver venduto oltre 150.000 copie su suolo italiano. Scopriamo alcune delle frasi più belle delle loro canzoni.

“Tutta d’un fiato” (2015)

“Dicono di noi che siam satelliti impazziti

Alla ricerca di un pianeta nuovo per ricominciare

E coltivare i sogni che sono svaniti e son rimasti

Intrappolati in mille pagine, pronti per rinascere e

Non cambiamo mai

Noi, non cambiamo mai

Ma ci basta poco per riprenderci quello che è nostro”

“Lunedì” (2015)

“Se domani sarà forse un giorno migliore

Da domani vedrai il mio lato migliore

Ma oggi no, oggi no

Telefono e cuscino metto tutto in off”

“Buona fortuna” (2017)

“A volte una sola parola, può fare un gran casino

Come gli schiaffi sulla faccia che coprono un sorriso

Avevo detto di andarci piano ma non mi sono pentito

Io non mi sono pentito

Mi guardi con gli occhi di Monna Lisa

Mi guardi il profilo e non il viso

Chissà com'era poi domani

Se solo fossimo partiti”

“Moscow Mule” (2018)

“Io che non so nuotare

Ho imparato da poco

Io che non so ballare

Faccio ballare loro

E non mi chiedere a cosa penso

Perché sono mesi che non penso

Vorrei andare in un posto diverso”

“Universale” (2018)

“Sei salita sul mio cuore senza obliterare

Ti ho scattato una foto ed è venuta male

Anche se so come ti sta il mio sorriso addosso

Che senza filtro fa lo stesso effetto

Andiamo dritti fino alla centrale

Nessun riparo sotto il temporale

Tanto lo sai come si sta quando non chiedi aiuto

Ma noi balliamo anche sotto il diluvio

Universale”

“Dove e quando” (2019)

“E se il tuo treno

Passa una volta

Dimmi a che ora è

Arrivo prima che cada l'ultimo fulmine”