Álvaro Soler, le canzoni più belle del re spagnolo del pop

Álvaro Soler è tra i grandi protagonisti della musica pop internazionale . Nel corso della sua carriera il cantante si è imposto grazie al mix perfetto di talento, carisma ed energia. Scopriamo le sue canzoni più belle.

Singolo dopo singolo e tormentone dopo tormentone, Álvaro Soler ha dimostrato di essere molto di più di un “one hit wonder” o di un ragazzo in grado di far battere il cuore a milioni di persone grazie a carisma e bellezza indiscussa. Il cantante ha dato prova di grande talento inanellando un successo dietro l’altro che l’hanno reso uno dei principali protagonisti della musica pop. Álvaro (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) nasce il 9 gennaio 1991 a Barcellona, la grande esplosione mediatica nel Bel paese avviene nel 2015 grazie al singolo “El mismo sol”, il resto è storia. Negli anni successivi il cantante ha saputo scalare le classifiche di vendita in Italia e in altri paesi europei mettendo anche a segno bellissime collaborazioni, come quella con Emma sulle note di “Libre”. Scopriamo le canzoni più belle di Álvaro Soler. “El mismo sol” (2015) “El mismo sol” segna il debutto discografico del cantante. Il singolo diventa immediatamente un tormentone vendendo oltre 300.000 copie su suolo italiano e conquistando ben sei dischi di platino. Grandi consensi anche in molti altri stati, tra i quali Spagna, Germania e Belgio. Il video ufficiale conta al momento oltre 176 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“Sofia” (2016)

Il successo del brano “El misto sol” rende Álvaro uno dei nomi più promettenti del panorama discografico internazionale, le aspettative del pubblico e della critica sono alte, ma il cantante non delude. Il brano “Sofia” si rivela un altro grandissimo successo scalando le classifiche del Vecchio Continente: in Italia la canzone vende oltre 400.000 copie collezionando ben otto dischi di platino.

“Libre” (2016)

Il singolo viene scelto come quarto estratto dalla riedizione di “Eterno Agosto”, album di debutto del cantante. Álvaro realizza varie versioni di “Libre” per alcuni mercati europei, per quanto riguarda il nostro paese l’artista si avvale della voce e della grinta di Emma, il risultato è straordinario.

“La cintura” (2018)

“La cintura” è il primo brano estratto dal secondo album “Mar de Colores”. Il singolo è un successo straordinario ottenendo numerose certificazioni, tra le quali un disco d’oro in Danimarca, due dischi di platino in Spagna e tre dischi di platino in Italia.

“La libertad”

“La libertad” è l’ultimo brano del cantante spagnolo. Il singolo è stato pubblicato nel maggio 2019 e ha riscosso immediatamente grandi consensi da parte del pubblico e della critica diventando uno dei tormentoni dell’estate italiana.