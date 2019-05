Alvaro Soler, il nuovo singolo è “La libertad”

È in rotazione radiofonica dal 10 maggio il nuovo singolo di Alvaro Solver, “La libertad”. La canzone fa da lancio a “Mar De Colores Versión Extendida", la versione estesa dell'ultimo disco del cantautore contenente tre inediti: il nuovo singolo e altre due, “Loca” e “Taro". La versione originale dell'album "Mar de colores", il secondo in studio del cantautore spagnolo, era stata rilasciata il 7 settembre 2018 da Airforce1 Records e Universal Music Group. "La libertad" incita a lasciare che le buone vibrazioni salvino e mantengano la rotta verso un mondo migliore e incoraggia a ballare contro ogni paura e a correre col vento verso la libertà. Il brano è stato eseguito dall’artista spagnolo anche nel corso del suo ultimo live italiano, il concerto del 9 maggio scorso al Mediolanum Forum di Milano nel quale è stato il terzo brano eseguito in scaletta.

Il “Mar de colores European Tour 2019” in Italia

Dopo la data milanese, Soler tornerà in Italia tra giugno ed agosto con altre cinque date all’interno del suo tour europeo tra Repubblica Ceca, Svizzera, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Ungheria. Queste le tappe italiane del “Mar de colores European Tour 2019”:

Giovedì 20 giugno – Frosinone, Stadio Benito Stirpe

Giovedì 11 luglio – Merano (BZ), Maia Music Festival, Ippodromo Maia

Martedì 6 agosto – Città Sant’Angelo (PE), Village Outlet

Mercoledì 7 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

Venerdì 9 agosto – Asiago (VI), Piazza Carli

I biglietti per i concerti di Frosinone, Merano, Castiglioncello e Asiago sono già in vendita sul circuito Ticketone. I prezzi partono da 30 euro. Notizia importante invece per quanto riguarda il concerto di Città Sant’Angelo: sarà infatti ad ingresso gratuito.

Il testo de “La libertad”

Di seguito il testo completo del brano:

Ay, ay, ay, ay

Las cuatro paredes de nuestro hogar

No eran suficientes para aguantar

Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad

Las cuatro paredes cayeron ya

Ay, ay, ay, ay

Recuerdo el momento

Nos fuimos a buscar

Un mundo más allá

Ay, ay, ay, ay

Correr con el viento

Rumbo a la libertad

Y a mí qué más me da

Si fue una locura, una locura

Y no íbamos a parar

Si fue una locura, una locura

Íbamos a volar

Ay, ay, ay, ay

Recuerdo el momento

Nos fuimos a buscar

Un mundo más allá

La libertad

(La libertad)

El cielo, el cielo, ábrelo ya

Que ahora sabemos cómo ir a volar

Yo nunca olvidé lo que fui, siempre será parte de mí

El cielo, el cielo, ábrelo ya

Ay, ay, ay, ay

Recuerdo el momento

Nos fuimos a buscar

Un mundo más allá

Ay, ay, ay, ay

Correr con el viento

Rumbo a la libertad

Y a mí qué más me da

Si fue una locura, una locura

Y no íbamos a parar

Si fue una locura, una locura

Íbamos a volar

Ay, ay, ay, ay

Recuerdo el momento

Nos fuimos a buscar

Un mundo más allá

La libertad

La libertad

Oh-eh-oh

Bailaremos con el miedo, el miedo, oh

Oh-eh-oh

La generación del viento, del viento, oh

Esto acaba de empezar

Ay, ay, ay, ay

Recuerdo el momento

Nos fuimos a buscar

Un mundo más allá

Ay, ay, ay, ay

Correr con el viento

Rumbo a la libertad

Y a mí qué más me da

Si fue una locura, una locura

Y no íbamos a parar

Si fue una locura, una locura

Íbamos a volar

Ay, ay, ay, ay

Recuerdo el momento

Nos fuimos a buscar

Un mundo más allá

La libertad