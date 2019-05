Alvaro Soler in concerto a Milano: info e scaletta

Prima tappa italiana del “Mar de colores European Tour 2019” per Alvaro Soler, che giovedì 9 maggio sbarca al Mediolanum Forum di Assago per quello che è il terzo concerto del suo nuovo giro d’Europa. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone, anche se non in tutti i settori: esaurita la Tribuna numerata anello A, restano posti in Parterre in piedi (28,75 euro), in Tribuna non numerata anello B (40,25 euro) e in Tribuna gold centrale anello B numerato (57,50 euro). Dopo il doppio sold out al Fabrique del 2017, stavolta Solver ha scelto un venue decisamente più capiente per accogliere i suoi numerosi fans. Nel 2015 ha fatto ballare il mondo con “El mismo sol”, brano certificato sei volte disco di platino. L’anno successivo è stato “Sofia” il tormentone dell’anno con i suoi otto dischi di platino e passaggi massicci su tutti i canali di comunicazione. Nel 2017 è stata la volta di “Yo contigo, tu conmigo”, certificato platino, e lo scorso anno è tornato in scena con “La cintura”, certificato anch’esso tre volte disco di platino. L’estate italiana è ormai (anche) nei singoli di Alvaro Soler, che quest’anno torna a proporre una delle sue hit per il quinto anno consecutivo. Riuscirà ad accaparrarsi anche questa volta i primi posti delle classifiche radio e di vendita? Ai posteri l’ardua sentenza, ma scommetterci sopra non paga alti dividendi. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.

Il “Mar de colores European Tour 2019”

Dopo la data milanese, Soler tornerà in Italia tra giugno ed agosto con altre cinque date all’interno del suo tour europeo tra Repubblica Ceca, Svizzera, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Ungheria. Queste le tappe italiane del “Mar de colores European Tour 2019”:

Giovedì 20 giugno – Frosinone, Stadio Benito Stirpe

Giovedì 11 luglio – Merano (BZ), Maia Music Festival, Ippodromo Maia

Martedì 6 agosto – Città Sant’Angelo (PE), Village Outlet

Mercoledì 7 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

Venerdì 9 agosto – Asiago (VI), Piazza Carli

I biglietti per i concerti di Frosinone, Merano, Castiglioncello e Asiago sono già in vendita sul circuito Ticketone. I prezzi partono da 30 euro. Notizia importante invece per quanto riguarda il concerto di Città Sant’Angelo: sarà infatti ad ingresso gratuito.

La scaletta del concerto

Di seguito la scaletta del concerto tenuto da Soler lo scorso 7 settembre a Lublino, in Polonia. Da allora l’artista spagnolo non ha pubblicato nuovo materiale, per cui è legittimo pensare che le canzoni che porterà sul palco non saranno molto differenti da quelle eseguite all’Arena Lublin. Verosimilmente, però, ci dovrebbe essere spazio anche per “Loca”, l’ultimo singolo estratto dall’album “Mar de colores”, e per “La Libertad”, prossimo singolo in uscita il 10 maggio, uno degli inediti contenuti nella versione extended del secondo album del cantante. Sarà l’ennesimo tormentone estivo di un cantante che, nei pochi anni di carriera alle spalle, non ha ancora sbagliato un colpo?