Cristiano Malgioglio resta incastrato in una ciambella gonfiabile, il video virale

Cristiano Malgioglio è stato vittima di un piccolo incidente che si è trasformato in un video virale. In queste settimane l’artista si sta concedendo qualche giorno di relax dopo i numerosi impegni televisivi e discografici che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi.

Malgioglio: il divertente imprevisto

Cristiano Malgioglio è solito condividere foto e video con i suoi numerosi follower di Instagram che in questo modo possono essere sempre aggiornati sui suoi spostamenti: dai concerti in giro per l’Italia alle vacanze nella capitale spagnola. Nelle ultime ore il cantautore ha postato un filmato che ha subito fatto il giro del web facendo divertire il pubblico.

Cristiano ha condiviso un video in cui si diverte a giocare con un gonfiabile a forma di ciambella, nelle immagini vediamo il cantante gettare a terra il pallone per poi sedercisi sopra per fare alcuni esercizi per le gambe ma nel momento di rialzarsi, ecco l’imprevisto divertente: Cristiano rimane incastrato.

Nella sua lunghissima carriera Malgioglio ha conquistato il pubblico italiano a suon di ironia e anche questa volta non è stato da meno, infatti vista la situazione, il cantante ha chiesto aiuto ai due amici presenti. Il filmato è stato accompagnato da una semplicissima didascalia: “Questione di colpi di sole...per fortuna é arrivato il mio bagnino in soccorso...mentre la mia collaboratrice, se la ride e solo dopo mi aiuta”.

Il pubblico di Instagram ha immediatamente apprezzato il video che ha ottenuto più di 99.000 visualizzazioni in pochissimi giorni, numerosi anche i commenti e i like che hanno rispettivamente superato quota 1.000 e 20.000.

Malgioglio: estate in musica

Ad aprile il cantante è tornato sulla scena musicale italiana con “Dolceamaro”, versione riarrangiata del celebre brano di Barbara d’Urso (qui potete trovare tutte le foto più belle della conduttrice). La canzone ha subito riscosso grandi consensi e il video ufficiale, firmato Gaetano Morbioli, conta al momento oltre tre milioni di visualizzazioni