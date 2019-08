Max Gazzè in concerto a Noto e Agira: info e scaletta

Doppio appuntamento con la musica di Max Gazzè per i fan siciliani dell’artista romano: la tournée passerà sabato il 17 agosto da Noto, in provincia di Siracusa, e il giorno successivo ad Agira, in provincia di Enna. Tappe dell’”On the Road Tour 2019”, la tournée che ha debuttato il 30 giugno al Rugby Sound di Legnano e che terminerà il 15 settembre a Lanciano, in provincia di Chieti.

Max Gazzè in concerto a Noto: le info

Il concerto di Max Gazzè a Noto andrà in scena sabato 17 agosto sulla scalinata della cattedrale. L’inizio dello spettacolo è in programma per le 21.30. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati sono ancora in vendita i biglietti al prezzo unico di 34.50 euro: costo comprensivo dei diritti di prevendita.

Max Gazzè in concerto ad Agira: le info

Il concerto di Max Gazzè ad Agira è in programma per domenica 18 agosto sul palco allestito in Piazza degli Eventi. L’inizio dello spettacolo è in programma per le 21.30. L’ingresso è gratuito: il consiglio, quindi, è quello di raggiungere l’area con un certo anticipo, sia per trovare parcheggio, sia per non rischiare di assistere allo spettacolo da una postazione eccessivamente distante dal palco.

Max Gazzè in concerto a Noto e Agira: la scaletta

Essendo i due concerti in programma a Noto e ad Agira parte di un tour slegato dalla pubblicazione di un disco, la scaletta sarà piuttosto celebrativa e non affezionata a un particolare album. L’inizio del concerto sarà affidato a “A cuore scalzo”, singolo estratto dal disco “Quindi?” del 2010. La conclusione, invece, sarà sulle note di “Posso”: brano che Max Gazzè ha inciso insieme a Carl Brave. E poi ci saranno alcuni tra i brani più celebri della discografia dell’artista romano, come “Cara Valentina”, “Il timido ubriaco”, “Mentre dormi”, “I tuoi maledettissimi impegni”, “Il solito sesso”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Sotto casa” e “Una musica può fare”. Oltre a “Vento d’estate”, inciso insieme a Niccolò Fabi, e “L’amore non esiste”, parte del disco inciso insieme allo stesso Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Non è escluso che l’artista decida di apportare delle modifiche alla scaletta, eliminando o aggiungendo alcuni pezzi o modificando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto di Max Gazzè, sabato 17 agosto a Noto e domenica 18 agosto ad Agira:

A cuore scalzo Annina I tuoi maledettissimi impegni Il solito sesso Eclissi di periferia Teresa Raduni ovali Vento d’estate Adesso stop L’uomo più furbo L’amore non esiste (Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè) A Cara Valentina Il timido ubriaco La leggenda di Cristalda e Pizzomunno Su un ciliegio esterno Ti sembra normale Mentre dormi La favola di Adamo ed Eva Sotto casa La vita com’è Una musica può fare Posso

L’“On the Road Tour 2019” di Max Gazzè

Dopo il doppio concerto siciliano, l’”On the Road Tour” di Max Gazzè proseguirà nelle piazze d’Italia. Il prossimo appuntamento è in programma per il 19 agosto al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina. I prossimi concerti dell’”On the Road Tour” di Max Gazzè: