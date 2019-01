Max Gazzè, tre concerti a Roncade: info e scaletta

Il cantautore romano porta “La favola di Adamo ed Eva” al New Age Club per tre live già sold out

Procede a colpi di tre concerti a weekend il “La favola di Adamo ed Eva Tour” di Max Gazzè, che da giovedì 17 a sabato 19 gennaio sosterà al New Age Club di Roncade (TV) per tre concerti già tutti sold out da tempo. L’apertura porte allo storico locale di via Tintoretto 14 è fissata per le 20.30, inizio del live alle 21.30. Tre appuntamenti per festeggiare il compleanno di quell’album che fu una svolta per la carriera dell’artista e che portò alla musica italiana uno dei lavori pop più amati degli ultimi decenni, tra testi ironici, surreali e poetici e suoni a tratti avveniristici. Il musicista romano riprende in mano il suo basso dopo i concerti sinfonici di “Alchemaya Tour” della scorsa estate.

Il resto del tour

Dopo essersi aperto a Roma sul finire del 2018 ed essere ripartito dal Piemonte in questo 2019, il “La favola di Adamo ed Eva Tour” proseguirà per tutto il prossimo mese, con gran parte dei concerti già da tutto esaurito: sono ancora disponibili tagliandi solo per gli ultimi tre live, quelli di Mosciano Sant’Angelo (TE) del 30 gennaio e dell’1 e 2 febbraio, che segneranno la chiusura di questo breve tour che ha portato Gazzè nei locali storici nei quali aveva già suonato sul finire degli anni Novanta. I biglietti per i concerti al Pin Up sono ancora in vendita sul circuito Ticketone a partire da 28,75 euro. Questo il calendario delle prossime date:

Giovedì 17 gennaio – Roncade (TV), New Age Club SOLD OUT

Venerdì 18 gennaio – Roncade (TV), New Age Club SOLD OUT

Sabato 19 gennaio – Roncade (TV), New Age Club SOLD OUT

Giovedì 24 gennaio – Livorno, The Cage Theatre SOLD OUT

Venerdì 25 gennaio – Livorno, The Cage Theatre SOLD OUT

Sabato 26 gennaio – Livorno, The Cage Theatre SOLD OUT

Giovedì 31 gennaio – Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

Venerdì 1 febbraio – Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

Sabato 2 febbraio – Mosciano Sant’Angelo (TE), Pin Up

La scaletta del concerto

Come annunciato presentando il ciclo di concerti, nel “La Favola di Adamo ed Eva Tour” Gazzè porterà sul palco l’album per intero, eseguendo tutte le canzoni contenute nel disco ma mescolandone l’ordine di volta in volta. Ci sarà spazio anche per “Una musica può fare”, singolo che il musicista portò a Sanremo nel 1999 e che venne inserito nella “Sanremo Edition” del disco uscita un anno dopo, ma anche per alcuni degli altri grandi successi del musicista: da “L’uomo più furbo” a “Il solito sesso” fino a “Ti sembra normale”. Questa la setlist eseguita nel live dello scorso 12 gennaio al Fuoriorario di Taneto di Gattatico (RE):