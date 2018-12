“La favola di Adamo ed Eva”, uno degli album simbolo della discografia di Max Gazzè, compie vent’anni. Un compleanno tondo che l’artista romano ha festeggiato con un tour europeo, interamente dedicato alla tracklist del disco. Una tournée fuori dai confini nazionali, che naturalmente ha lasciato insoddisfatto il pubblico italiano. E allora ecco l’annuncio che in molti attendevano: i concerti celebrativi de “La favola di Adamo ed Eva” faranno tappa anche in Italia, con una corposa tournée nei club.



La tripla data a Roma

Prima del tour vero e proprio, però, Max Gazzè si esibirà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica della “sua” Roma per tre concerti - evento in programma il 28, il 29 e il 30 dicembre. Show dalla durata di tre ore, divisi in due parti: la prima dedicata alla tracklist de “La Favola di Adamo ed Eva” e la seconda invece con i grandi successi dell’artista romano.



Il tour nei club

Archiviati questi tre live, dicevamo, una pausa di meno di una settimana, poi Gazzè sarà pronto a iniziare la tournée nei club con la quale celebrerà i 20 anni del suo fortunato disco. Il tour partirà con la tripla data del 3, 4 e 5 gennaio all’Hiroshima Mon Amour di Torino, per terminare con il doppio concerto dell’1 e 2 febbraio al Pin Up di Teramo. Le date del tour:

3, 4 e 5 gennaio 2019 Torino, Hiroshima Mon Amour

10, 11 e 12 gennaio 2019 Reggio Emilia, Fuori Orario

17, 18 e 19 gennaio 2019 Roncade (TV), New Age

24, 25 e 26 gennaio 2019 Livorno, The Cage

31 gennaio, 1 e 2 febbraio Teramo, Pin Up

Un ritorno nei club, quindi, per l’artista romano, che negli ultimi tempi era stato senz’altro abituato a location da concerti ben più grandi. Ma è proprio nei club che per la prima volta Gazzè ha fatto ascoltare al pubblico “La favola di Adamo ed Eva” dal vivo e quindi è proprio nei club che il cantante vuole celebrare i 20 anni dall’uscita del disco. Durante questi concerti, a salire sul palco insieme a lui, la sua band storica. I biglietti per i concerti sono già disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita abituali.



La favola di Adamo ed Eva

“La favola di Adamo ed Eva” è il secondo album di Max Gazzè, pubblicato nell’estate del 1998. Del disco esiste anche una “Sanremo Edition”, contenente “Una musica può fare”, brano che l’artista romano presentò al Festival, nella sezione dedicata ai giovani, classificandosi all’ottavo posto. Il disco contiene alcuni tra i maggiori successi del cantante romano, a partire dal pezzo già citato e dalla title track. Ma poi, ancora, “Vento d’estate”, cantata in duetto con l’amico e collega Niccolò Fabi, e “Cara Valentina”. L’album si compone di 13 tracce, più la ghost track “Etereo”. La tracklist de “La favola di Adamo ed Eva”: