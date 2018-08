Max Gazzè: la scaletta de “La Favola di Adamo ed Eva Tour 2018”

Max Gazzè è attualmente in tournée con uno spettacolo tratto dal suo ultimo album, “Alchemaya”, un’opera che lo stesso cantautore ha definito “sintonica”. Quattro date che lo vedono cantare in altrettante location suggestive, accompagnato da un’orchestra di 60 elementi, diretti dal Maestro Clemente Ferrari. A conclusione di questo tour, Gazzè non ha alcuna intenzione di starsene con le mani in mano e si appresta a cominciare un tour europeo, “La Favola di Adamo ed Eva Tour 2018”.

La Favola di Adamo ed Eva

Il tour europeo di Max Gazzè parte dalla celebrazione del ventennale dell’uscita del suo secondo album, “La Favola di Adamo ed Eva”. Uscito nel 1998, il disco è stato quello che ha dato il via al successo del cantautore e oggi, a distanza di 20 anni, diventa il titolo di un tour che vedrà Gazzè calcare i più prestigiosi palcoscenici di tutta Europa.

Con “La Favola di Adamo ed Eva”, il cantante e bassista romano ha rivoluzionato la musica pop e d’autore italiana, combinando suoni sperimentali e avveniristici a testi ironici e mai banali. Da quell’album sono stati tratti successi come “Cara Valentina” e “Vento d’estate”, cantato in coppia con Niccolò Fabi, oltre al brano che dà il titolo all’intero lavoro discografico.

Max Gazzè è sempre stato aperto alle collaborazioni tra colleghi, con Niccolò Fabi, ha anche fatto nascere il progetto Fabi Silvestri Gazzè, insieme all’amico e cantautore Daniele Silvestri. Inoltre, ha cantato con Carmen Consoli, Paola Turci, Dolcenera, Levante e Marina Rei.

Le date del tour

“La Favola di Adamo ed Eva Tour 2018” vedrà Max Gazzè tornare alle origini e sarà di nuovo accompagnato dalla sua band storica. Il concerto di apertura del tour europeo sarà il 18 ottobre a La Maroquinerie di Parigi. Il 19 ottobre, Max sarà a Bruxelles, al VK concerts, mentre il 21 suonerà al O2 Shepherds Bush Empire di Londra. Il 23 ottobre il cantautore sarà in concerto a Dublino, al The Academy, mentre il 24 ottobre sarà allo Sugar Factory di Amsterdam. Data finale il 25 ottobre a Berlino, al Lido Berlin.

I biglietti per partecipare ai concerti sono disponibili su TicketOne e presso tutti gli altri canali di prevendita ufficiali. Bisogna affrettarsi perché alcune date sono già dichiarate sold out.

La scaletta

La scaletta del tour europeo di Max Gazzè non è ancora stata ufficializzata ma sicuramente il cantautore presenterà dal vivo i brani dell’album che dà il titolo all’intera tournée e non potrà esimersi neanche dal cantare i suoi più grandi successi degli ultimi vent’anni. Presenti in scaletta:

“La favola di Adamo ed Eva”

“Vento d’estate”

“Cara Valentina”

“Colloquium vitae”

“Raduni ovali”

“L’amore pensato”

“Nel verde”

“Comunque vada”

“L’origine del mondo”

“Come si conviene”

“Casi ciclici”

“Autoironia”

“Due apparecchi cosmici per la trasformazione del cibo”

Tra i cavalli di battaglia di Gazzè non possono mancare “L’uomo più furbo”, “Una musica può fare”, “Il solito sesso”, “Ti sembra normale”, “Il timido ubriaco”, fino all’ultima “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”.