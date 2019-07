Max Gazzè in concerto a Reggio Calabria: info e scaletta

Sbarca sulla punta dello stivale il tour estivo di Max Gazzè. Venerdì 26 luglio (ore 21.30) il cantautore romano sarà di scena in Piazza Castello nell’ambito della Reggio Live Fest. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone: prezzo unico a 23 euro. Dopo l’eccezionale apertura internazionale all’Arena dello Stretto con i concerti di Max Weinberg della E Street Band di Bruce Springsteen e del grande violinista Alessandro Quarta con l’Orchestra Roma Sinfonietta, è tutto pronto per la sezione del festival dedicata alla nuova musica d’autore italiana nella splendida cornice di Piazza Castello. Dopo Gazzè, infatti, il 6 agosto terrà il suo unico concerto in Calabria Carl Brave e infine, il 9 agosto tappa unica calabrese anche per il nuovo tour di Levante. L’allestimento prevede un imponente palcoscenico coperto sistemato proprio a ridosso della facciata del Castello Aragonese. La piazza sarà completamente chiusa da ogni via d’accesso e si potrà accedere dalle ore 19.30 muniti del biglietto. Insieme a Gazzè, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e il trombonista Max Dedo con una particolarissima sezione di fiati.

L’”On the Road Tour” di Max Gazzè

Archiviato il concerto in programma a Reggio Calabria, l’”On the Road Tour” di Max Gazzè proseguirà in moltissime piazze italiane. Il prossimo appuntamento è in programma il prossimo 2 agosto ad Anzio, a Villa Adele. Di seguito tutte le date in programma:

Venerdì 26 luglio – Reggio Calabria, Piazza Castello

Venerdì 2 agosto – Anzio (RM), Villa Adele

Sabato 10 agosto – Alessano (LE), Campo Sportivo A. Mele

Venerdì 16 agosto – Grosseto, Circolo Festambiente Rispescia

Sabato 17 agosto – Noto (SR), Scalinata della Cattedrale

Lunedì 19 agosto – Pollina (PA), Teatro Parco Urbano di Finale

Martedì 20 agosto – Partanna (TP), Teatro Provinciale

Venerdì 30 luglio – Treviso, Suoni di Marca

Sabato 31 agosto – Monopoli (BA), Banchina Solfatara

Venerdì 6 settembre – Vicenza, Piazza dei Signori

Sabato 14 settembre – Modena, Arena Ponte Alto

Lunedì 16 settembre – Lanciano (CH), Piazza del Plebiscito

La probabile scaletta

Essendo la tournée estiva di Max Gazzè iniziata da quasi un mese, è piuttosto facile immaginare quale sarà la scaletta che il cantautore romano proporrà dal palco reggino. Non mancherà “Posso”, brano inciso da Carl Brave con la collaborazione del cantautore romano, oltre ai grandi successi della sua carriera. Nel corso della serata a trovare posto nella scaletta è anche “L’amore non esiste”, brano appartenente al disco pubblicato insieme a Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Oltre a queste, Gazzè proporrà alcune canzoni imprescindibili della sua discografia: da “Il solito sesso” a “Cara Valentina”, da “Il timido ubriaco” a “Mentre dormi”, fino ad arrivare a “La favola di Adamo ed Eva” e “Sotto casa”. La probabile scaletta non dovrebbe discostarsi molto da quella presentata lo scorso 22 luglio in Piazza della Loggia a Brescia: