Max Gazzè in concerto a Brescia: info e scaletta

Arriva in Piazza della Loggia a Brescia l’”On the Road Tour 2019” di Max Gazzè, tournée che ha debuttato il 30 giugno al Rugby Sound di Legnano e che proseguirà fino al 15 settembre, con lo show in programma in Piazza del Plebiscito a Lanciano, in Provincia di Chieti. Ora il prossimo appuntamento è in programma per il 22 luglio, nella piazza principale della città lombarda.

Max Gazzè in concerto a Brescia: la scaletta

Essendo la tournée estiva di Max Gazzè iniziata da quasi un mese, è piuttosto facile immaginare quale sarà la scaletta che il cantautore romano proporrà dal palco allestito in Piazza della Loggia, a Brescia. Il concerto dovrebbe iniziare sulle note di “A cuore scalzo” per terminare su quelle di “Posso”, brano inciso da Carl Brave con la collaborazione del cantautore romano. Nel corso della serata a trovare posto nella scaletta è anche “L’amore non esiste”, brano appartenente al disco pubblicato insieme a Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Oltre a queste, Gazzè proporrà alcune canzoni imprescindibili della sua discografia: da “Il solito sesso” a “Cara Valentina”, da “Il timido ubriaco” a “Mentre dormi”, fino ad arrivare a “La favola di Adamo ed Eva” e “Sotto casa”, il brano che concluderà il concerto, prima del bis. Con una coda pronta a terminare sulle note della già citata “Posso”, anticipata però da “La vita com’è” e “Una musica può fare”. La probabile scaletta del concerto di Max Gazzè, il 22 luglio in Piazza della Loggia a Brescia:

A cuore scalzo Annina I tuoi maledettissimi impegni Il solito sesso Eclissi di periferia Teresa Raduni ovali Vento d’estate Adesso stop L’uomo più furbo L’amore non esiste (Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè) A Cara Valentina Il timido ubriaco La leggenda di Cristalda e Pizzomunno Su un ciliegio esterno Ti sembra normale Mentre dormi La favola di Adamo ed Eva Sotto casa La vita com’è Una musica può fare Posso

Max Gazzè in concerto a Brescia: le info

L’inizio del concerto di Max Gazzè in Piazza della Loggia a Brescia, lunedì 22 luglio, è in programma per le 21.30. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati è ancora possibile acquistare i tagliandi per la serata, al doppio prezzo di 30 euro per il secondo settore con i posti in piedi e al costo di 40 euro per il primo settore numerato. I prezzi di entrambe le tipologie di biglietti sono comprensive dei costi per il diritto di prevendita.

L’”On the Road Tour” di Max Gazzè

Archiviato il concerto in programma a Brescia, l’”On the Road Tour” di Max Gazzè proseguirà nelle piazze italiane. Il prossimo appuntamento è in programma per il 26 luglio, in Piazza Castello a Reggio Calabria, con i biglietti in vendita a partire da 23 euro. I prossimi concerti dell’”On the Road Tour” di Max Gazzè: