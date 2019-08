Salmo in concerto a Soverato: info e scaletta

Tutto pronto in Calabria per lo sbarco di Salmo, che sabato 3 agosto si esibirà alla Summer Arena di Soverato (CZ). Il sold out è molto vicino, visto che i posti in piedi e la Tribuna frontale sono esaurite da giorni sul circuito Ticketone. Restano biglietti solo in Tribuna Blu e Gialla (prezzo 40 euro). Il concerto è inserito nel ricchissimo cartellone estivo della Summer Arena, che, nelle prossime settimane, ospiterà tra gli altri Irama (11 agosto), Gemitaiz (17 agosto), Anastasio (20 agosto) e Fiorella Mannoia (22 agosto). Il concerto inizierà alle 21.30.

Il “Playlist Summer Tour”

Dopo il debutto estivo dell’8 giugno presso il Core Festival di Treviso, Salmo sta continuando a incendiare la stagione estiva con una serie di date in giro per l’Italia che stanno mietendo successi su successi. Il gran capo dell’hip-hop nostrano continua il suo caldissimo tour estivo nonostante sia costretto sulla sedia a rotelle da un infortunio al ginocchio patito durante il concerto di Bologna di ormai un mese fa. Oltre alle date “ufficiali”, Salmo è stato nei giorni scorsi ospite di Jovanotti per la data di Olbia del suo Jova Beach Party e il 7 agosto sbarcherà all’Amnesia di Ibiza per un’ospitata per una speciale serata Mamacita. Intanto però l’ultima fatica di Salmo, “Machete Mixtape vol. 4”, sta facendo furore nelle classifiche italiane e non solo. Il disco ha esordito in vetta nella classifica Fimi degli album più venduti e ha piazzato sei brani del disco nella Top Ten dei singoli (di cui quattro ad occupare le prime quattro posizioni: “Ho Paura Di Uscire 2”, “Yoshi”, “Marylean” e “Star Wars”), volando ben oltre i 54 milioni di stream su Spotify nella sola prima settimana di pubblicazione. Di seguito, l’elenco completo degli eventi annunciati fino a questo momento, con l’evento di Pescara andato sold out negli ultimi giorni:

Sabato 3 agosto – Soverato (CZ) – Summer Arena

Martedì 6 agosto – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico SOLD OUT

Venerdì 9 agosto – Santa Cesarea Terme (LE) – Arena Pyrex

Lunedì 12 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena

Sabato 17 agosto – Arbatax (NU) – Red Valley Festival

Venerdì 30 agosto – Prato – Settembre Prato è spettacolo – Piazza Duomo

Venerdì 6 settembre – Catania – Estate Catanese - Villa Bellini

Domenica 8 settembre – Palermo – Velodromo

Mercoledì 11 settembre – Parma, Parco della Cittadella

La probabile scaletta

Non dovrebbe cambiare molto rispetto alle prime uscite del tour estivo la scaletta del concerto di Napoli di Salmo. I grandi successi del rapper sardo non mancheranno di certo, magari anche qualche pezzo estratto dal ultimo dei Machete Mixtape, che sta facendo furore nelle classifiche italiane e non solo. Di seguito, per avere un’idea della scaletta che potrebbe portare sul palco della Noisy Naples Fest, la setlist eseguita nel live di venerdì 28 giugno a Bologna Sonic Park, quello in cui il rapper ha subito l’infortunio al ginocchio che lo sta obbligando su una sedia a rotelle: