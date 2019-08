Lana Del Rey: data d'uscita e tracklist del nuovo album

Lana Del Rey ha finalmente svelato tutti i dettagli sul suo nuovo album “Norman fucking Rockwell”. Nelle scorse settimane la cantante si era lasciata andare ad alcune dichiarazioni, mai esaurienti, ma ora ci siamo. Di seguito trovate tutte le info sul disco in arrivo: data d’uscita ufficiale, tracklist completa, copertina e tanto altro.

Tutto su “Norman fucking Rockwell”: il nuovo album di Lana Del Rey

L’ultima pubblicazione discografica di Lana Del Rey risale all’estate 2017, ma ora manca veramente pochissimo all’arrivo del successore di “Lust For Life”. Come preannunciato, il nuovo album della cantautrice americana di intitola “Norman fucking Rockwell”, ciò che c’è di nuovo è l’ufficialità della data d’uscita, fissata a venerdì 30 agosto 2019. Il disco è stato prodotto insieme a Jack Antonoff, Rick Nowels e Zach Dawes. Lana Del Rey ha condiviso sui suoi social anche la copertina dell’album, realizzata in stile pop art da Chuck Grant: la foto ritrae la cantante a bordo di una barca a vela insieme all'attore Duke Nicholson, nipote di Jack. Sul retro di copertina è possibile leggere anche la tracklist completa di “Norman fucking Rockwell”, che contiene 14 pezzi, inclusi i singoli che hanno anticipato la sua uscita. A settembre dello scorso anno, la diva americana ha pubblicato i primi due brani: “Mariners apartment complex” e “Venice bitch”, atipica traccia che sfiora i 10 minuti di durata. A gennaio 2019 è arrivato il terzo singolo estratto dall’album, la ballad “Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it”, traccia di chiusura del disco. Nella tracklist troviamo anche “Doin’ Time”, una cover dei Sublime che Lana Del Rey ha pubblicato lo scorso maggio. Parlando della title track durante un’intervista su Beats 1, la cantante ha dichiarato che «racconta di un tipo che è un artista davvero geniale ma pensa di fare schifo, lui lo sa e non smetterà di parlarne. Ho avuto spesso a che fare con questi tipi creativi e non fanno altro che andare avanti a parlare di se stessi, ed io penso “sì, sì”. Ma c’è anche un po’ di merito in tutto questo. Loro sono così bravi. La title track mi piace così tanto che mi sono detta: ok, voglio assolutamente chiamare l’album così». Di seguito riportiamo la tracklist completa del nuovo album di Lana Del Rey, “Norman fucking Rockwell”:

Norman fucking Rockwell Mariners apartment complex Venice bitch Fuck it I love you Doin’ time Love song Cinnamon girl How to disappear California The Next Best American Record The greatest Bartender Happiness is a butterfly Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it

Altri progetti in corso di Lana Del Rey

Nel corso di quest’estate Lana Del Rey ha scelto di esibirsi per poche date in alcuni festival europei, presentando live i nuovi singoli “Mariners Apartment Complex”, “Venice Bitch” e la cover “Doin’ time”, così come le sue precedenti hit. A fine giugno 2019 è stata annunciata la collaborazione con Ariana Grande e Miley Cyrus per un brano che farà parte della colonna sonora del film “Charlie’s Angels”, diretto da Elizabeth Banks, con protagoniste Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott (uscita in USA prevista per il 15 novembre 2019). Nei piani futuri di Lana Del Rey rientra anche la pubblicazione di un suo libro di poesie e racconti brevi. Come da lei stessa dichiarato, il possibile titolo di questo progetto è “Violet Bent Backwards Over the Grass”.