"Venice Bitch", il nuovo video di Lana Del Rey

Lana Del Rey torna con "Venice Bitch". Dopo l'annuncio attraverso una mini-clip su Instagram, la cantante ha diffuso il video integrale della durata di circa 10 minuti. Si tratta del secondo brano realizzato durante la recente collaborazione con il progetto Bleachers del produttore Jack Antonoff: soltanto la scorsa settimana, infatti, era stato pubblicato 'Mariners Apartment Complex'. "Lavorare con Jack mi ha sollevato il morale perché lui è così divertente", ha spiegato durante un'intervista su Apple Music Beats 1. Nell'occasione, la cantante ha confermato anche l'uscita di un nuovo album per il 2019.

Il brano

Parlando al microfono di Zane Lowe per lo show su Apple Music Beats 1, Del Rey ha raccontato di aver suonato "Venice Bitch" per la prima volta solo per i suoi manager. "Al termine dell'esecuzione ho pensato 'Sì, penso che sia questo il singolo che voglio far uscire'". Come riporta Nme, i suoi assistenti hanno fatto notare che il pezzo durava 10 minuti e che per un singolo sarebbe stato meglio puntare su una tradizionale canzone pop da 3 minuti. "Beh, siamo alla fine dell'estate - ha riposto la cantante - alcune persone vogliono solo guidare per 10 minuti e perdersi in qualche chitarra elettrica".

Il nuovo album

Lana Del Rey ha inoltre confermato l'uscita del prossimo album nel 2019, già annunciata in una precedente intervista. A Lowe ha aggiunto nuovi dettagli, tra cui il nome: "Norman Fucking Rockwell", che sarà anche il titolo di una delle canzoni. Il brano parla di questo "artista geniale che si boicotta da solo. Lui ne è consapevole e non smette di parlarne. [...] Ho amato questa canzone così tanto che ho pensato 'ok, voglio che l'album si chiami proprio così'"."Anche in Venice Bitch c'è tra un riferimento a Norman Rockwell. Nella stessa intervista, Lana Del Rey ha anche affermato di voler pubblicare presto un libro di poesie e racconti con il titolo provvisorio "Violet Bent Backwards Over the Grass".