Lana Del Rey: il nuovo album in uscita ad agosto

Ancora non c’è una data precisa, ma Lana Del Rey ha confermato ai fan che il suo nuovo album “Norman Fucking Rockwell” uscirà nel mese di agosto. Manca poco, quindi, per poter ascoltare il successore di “Lust For Life”, suo ultimo disco pubblicato due anni fa, nell’estate del 2017. L’annuncio è stato dato dalla cantante americana durante il suo concerto al FIB: Festival Internacional de Benicàssim.

“Norman Fucking Rockwell”: tutto sul nuovo album di Lana Del Rey

È passato parecchio tempo dalle prime anticipazioni di Lana Del Rey sul suo attesissimo nuovo album. Già a settembre 2018 era stato svelato il titolo del disco: “Norman Fucking Rockwell”, la cui uscita era inizialmente attesa per i primi mesi del 2019. Sempre lo scorso settembre, la cantante americana ha pubblicato i primi due singoli: “Mariners Apartment Complex” e “Venice Bitch”, atipica traccia che sfiora i 10 minuti di durata. A gennaio 2019 è arrivato il momento del terzo singolo estratto dall’album, la ballad “Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it”. Lo scorso giugno, Lana Del Rey ha condiviso sul suo profilo Instagram un frammento della title track, di cui aveva già parlato, dichiarando a Beats 1: «la title track si chiama “Norman Fucking Rockwell” e racconta di un tipo che è un artista davvero geniale ma pensa di fare schifo, lui lo sa e non smetterà di parlarne. Ho avuto spesso a che fare con questi tipi creativi e non fanno altro che andare avanti a parlare di se stessi, ed io penso “sì, sì”. Ma c’è anche un po’ di merito in tutto questo. Loro sono così bravi. La title track mi piace così tanto che mi sono detta: ok, voglio assolutamente chiamare l’album così». Per la produzione del suo nuovo album Lana Del Rey si è affidata a Jack Antonoff, one man band dei Bleachers e già produttore di Lorde, St. Vincent e Taylor Swift.

Gli ultimi progetti di Lana Del Rey

Durante quest’estate Lana Del Rey si è esibita per poche date in alcuni festival europei, l’ultima tappa è in programma il 24 luglio al Paléo Festival di Nyon, in Svizzera. Nel corso di questi concerti la cantante ha presentato live i nuovi singoli “Mariners Apartment Complex” e “Venice Bitch”, così come i suoi precedenti grandi successi. Dal vivo è stata eseguita anche “Doin’ Time”, una cover dei Sublime che Lana Del Rey ha pubblicato lo scorso maggio. A fine giugno 2019 è stata annunciata la collaborazione con Ariana Grande e Miley Cyrus per un brano che farà parte della colonna sonora di “Charlie’s Angels”. Il film, diretto da Elizabeth Banks, vede protagoniste Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott. La data d’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 15 novembre 2019. Nei piani futuri di Lana Del Rey rientra anche la pubblicazione di un suo libro di poesie e racconti brevi. Il possibile titolo di questo progetto è “Violet Bent Backwards Over the Grass”, come dichiarato dalla stessa cantante: «ho già 13 poesie che mi piacerebbe condividere con tutti. Fino a qualche settimana fa non pensavo che le avrei pubblicate, ma riguardandole ho capito che i miei lavori potevano diventare un libro».