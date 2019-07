Beyoncè, il nuovo album "The gift" per il film "Il Re Leone": tracklist

Beyoncé ha dato vita ad un progetto maestoso ispirato al film "Il Re Leone". L'album curato e prodotto dall'artista si chiama "The Lion King - The Gift"

Con un post sui social, Beyoncé ha annunciato la tracklist dell’album “The Lion King - The Gift”, da lei curato e prodotto. Il progetto è ispirato al film della Disney “Il Re Leone”. Questo il messaggio della cantante: «E’ una lettera d’amore per l’Africa, e per questo ho cercato di coinvolgere molti artisti di quel continente, e non semplicemente ispirarmi al sound africano». “The Lion King – The Gift” è formato da 14 tracce, che includono pezzi solisti di Beyoncé (tra cui "Spirit", che fa parte anche della colonna sonora del live action) e collaborazioni con Jay-Z, Pharrell Williams, Kendrick Lamar, Childish Gambino, la figlia Blue Ivy e diversi artisti africani.

Questa la tracklist dell’album:

Beyoncé: “Bigger” Beyoncé: “Find Your Way Back (Circle of Life)” Tekno / Yemi Alade / Mr. Eazi: “Don’t Jealous Me” Burna Boy: “Ja Ara E” Beyoncé / Kendrick Lamar: “The Nile” Beyoncé / JAY-Z / Childish Gambino: “Mood 4 Eva” Salatiel / Pharrell / Beyoncé: “Water” Blue Ivy Carter / SAINt JHN / WizKid / Beyoncé: “Brown Skin Girl” Tiwa Savage / Mr. Eazi: “Keys to the Kingdom” Beyoncé: “Otherside” Beyoncé / Shatta Wale: “Already” Tierra Whack / Beyoncé / Busiswa / Yemi Alade / Moonchild Sanelly: “My Power” 070 Shake / Jessie Reyez: “Scar” Beyoncé: “Spirit”

Le parole di Beyoncé

Si tratta di un progetto enorme che unisce artisti iconici della musica africana. Queste le parole di Beyoncé: «Questo è cinema sonico. È una nuova esperienza per raccontare una storia. Volevo fare qualcosa di più, è una mistura di generi e collaborazioni che hanno lo stesso suono. È influenzato da R&B, Pop, Hip-Hop e beats africani. Volevo portare tutti a raccontare la loro storia collegandosi alla trama. Ogni canzone è stata scritta per riflettere la trama del film, facendo in modo di immergere l’ascoltatore nel suono, arrivando ad immaginare la pellicola. Era importante per me che non solo la musica venisse performata dagli artisti più talentuosi ed interessanti, ma anche prodotta dai migliori produttori di musica africani. L’autenticità ed il cuore sono stati importanti per me».

La colonna sonora de "Il Re Leone"

In questi giorni è stato anche annunciato il duetto di Elisa e Marco Mengoni, che hanno prestato la loro voce alla riedizione italiana della colonna sonora del cartoon Disney “Il Re Leone”. Dal 21 agosto il remake del classico d’animazione datato 1994 approderà nelle sale italiane dopo l’anteprima al Giffoni Film Festival del 24 luglio. Questa la colonna sonora del film che vede anche la canzone “Spirit” di Beyoncé: