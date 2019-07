Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Torino: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci del 17 luglio allo Stadio Olimpico Grande Torino in occasione del loro “Laura Biagio Stadi Tour 2019”

Appuntamento allo Stadio Olimpico Grande Torino per il nuovo concerto del programma “Laura Biagio Stadi Tour 2019”, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Ecco tutte le informazioni per acquistare un biglietto e gustare al meglio la scaletta.

Laura Biagio Stadi Tour 2019: info biglietti

I biglietti per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Torino, presso lo Stadio Olimpico, sono disponibili sul circuito di prevendita TicketOne. I prezzi variano in base alla posizione all’interno della struttura:

Tribuna Ovest/Ultime File: 65 euro

Prato: 46 euro (con riduzioni Special 8 e Trenitalia)

Distinti Est. Num II Settore: 79 euro

Distinti Est. Num. I Settore: 85 euro

Tribuna Ovest Num. III Settore: 69 euro

Tribuna Ovest Num II Settore: 79 euro

Tribuna Ovest Num. I Settore: 89 euro

Tribuna Ovest Gold Numerata: 95 euro

Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account creato. Per l’evento di Torino sono ancora disponibili di Pacchetti Silver, alla cifra di partenza di 250 euro, e il pacchetto Platinum per un valore complessivo di 500 euro. Nel pacchetto “Silver” è contenuto un biglietto della prima categoria numerata per l’evento, un accesso preferenziale con desk dedicato, un pass laminato, un tour poster numerato, un invito per l’area hospitality pre-show, un servizio di catering con aperitivi e vino e un servizio di hostess a disposizione. Il concerto avrà inizio alle ore 21 del 17 luglio 2019, ma i cancelli dello stadio apriranno con un po’ di anticipo.

Laura Biagio Stadi Tour 2019: come arrivare

Lo Stadio Olimpico Grande Torino si trova nell’area centro-sud del Capoluogo piemontese, nel quartiere di Santa Rita, in Corso Sebastopoli, 115, Torino. Chi desiderasse arrivare con i mezzi può prendere le linee di terra 4, 10, 14, 14b, 17, 63. Chi arriva in auto può parcheggiare in Caio Mario e prendere la linea 4 o 10, oppure trovare una delle aree di sosta gratuite e a pagamento in prossimità dello Stadio Olimpico.

Laura Biagio Stadi Tour 2019: scaletta

Di seguito, l’elenco completo delle canzoni che verranno interpretate sul palco di Torino in occasione del tour negli stadi di Laura Pausini e Biagio Antonacci. La scaletta è soggetta a variazioni: