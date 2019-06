Laura e Biagio, intervista con dedica a papà Paolo

(@BassoFabrizio

Inviato a Bari)



Ci siamo, manca davvero poco al debutto di un dei tour più attesi dell'estate 2019. Poco prima di salire sul palco ecco cosa hanno raccontato Laura Pausini e Biagio Antonacci.



Quanti cambi d’abito fai Biagio?P

Pochi (ride, ndr), i cambi sono solo 3, inizio con lo smoking ma credo che Laura mi abbia aggiunto un cambio d’accordo con Luca Tommassini, però vi assicuro che il terzo è il cambio piu fico.



Come mai sono stati scelti il corallo e l’ottanio come colori caratteristici del concerto?Laura: Perchè a entrambi piace l’arte e infatti il tour è caratterizzato da un’impronta artistica, ma la scelta di questi colori è dovuta a una lettura fatta su una rivista di moda, per cui ottanio e corallo erano i colori dell’anno

Biagio: Ma ottanio dove lo hai letto?

Laura: L’ho letto sulla rivista e poi l’ho proposto

Biagio: Il problema è stato poi ricercare l’ottanio, ma alla fine Armani mi ha fatto un vestito fighissimo di questo colore.

Laura tu quanti cambi?

Otto, ma semplicemente perché in due momenti quello che uso è mirato. Per il tango lo uso solo per quello. Tutti gli stilisti sono italiani, la scelta non è casuale perchè mi piace che quando si parli di un concerto ci sia un elemento che ci contraddistingue in quanto italiani, e questo elemento è la moda. La moda è fondamentale per la scena e aiuta a completare il quadro della canzone.

Laura perchè un omaggio a Freddie Mercury e tu Biagio perche un omaggio a Charlie Chaplin?

Biagio: Mi sono sentito libero di interpetare Chaplin, mi sono sentito timido nell’interpretarlo, una figura speciale per chiunque faccia qualsiasi tipo di arte.

Laura: Io ero molto intimorita e dubbiosa a interpretare Freddie, un icona senza tempo, ma è la prima volta che interpreto da sola una canzone scritta da lui. La proposta di interpretare Freddie e Charlie nasce da Luca Tommassini che si è inserito benissimo nel squadra e ci ha permesso di mostrare tutto questo.

E’ stato facile trovare un accordo fra le due vostre voci e come avete fatto a unire due sound differenti?

Biagio: Adattare i nostri stili è stata una sfida che ben si è adattata all’idea di tour che avevamo, trattandosi di amici è stato tutto più semplice.

Laura: Beh è un po come cantare in compagnia di un vecchio amico in un piano bar, noi vorremmo trasformare i nostri 11 concerti in ambienti più intimi come un piano bar.

Cosa avete trovato uno nell’altro?

Biagio: immaginavo la determinazione, ma non la immaginavo così forte, come anche mi immaginavo fosse dotata di grande volontà ma sono rimasto sorpreso da quante ne avesse. Inoltre è stata una grande occasione per riscoprire l'affetto che provo da tanti anni verso Laura.

Laura: Per me è stata una possibilità per reincontrarmi con Biagio poichè la nostra è un’amicizia fraterna fatta però di pochi incontri e molti messaggini. Biagio mi ha fatto riscoprire l'importanza di essere più calma durante la vita e durante i miei tour, lavorare con Biagio è perfetto possiamo raggiungere la perfezione assieme.

Ci saranno ospiti questa serata?

Laura: Bastiamo noi due, Biagio è il mio cantautore in questo periodo della mia vita e non sarebbe stato rispettoso inserire brani di altri autori nella nostra scaletta, io canto solo canzoni scritte da lui oppure canto quelle scritte da me stessa .

Vi siete mai mandati a quel paese?

Biagio: Ma no siamo complici, ogni tanto lei insiste su qualcosa ma mai mandati a quel paese, ah si una volta durante le prove sono stato infilzato da lei con un tacco 26 (ride, ndr)

Che cosa rappresenta Bari per la vostra carriera?

Biagio: L’idea è nata da Laura che ha scelto Bari essendo la città natale di mio padre, Paolo.

Laura: Ieri c'era una stella in cielo, era il padre di Biagio, un segno che è stata la scelta giusta Paolo è qui con noi e ci porterà fortuna.

Avete voglia di andare all’estero?

Laura: cCi stanno scrivendo da molte parti d’Europa, specie dalla Spagna dove il Coraggio di andare ha avuto un enorme successo.