Noel Gallagher in concerto al Pistoia Blues: info e scaletta

Manca davvero pochissimo all’esibizione di Noel Gallagher al Pistoia Blues Festival. L’ex Oasis tornerà in Italia col progetto High Flying Birds; il concerto nella città toscana si terrà lunedì 8 luglio 2019 in Piazza Duomo. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per arrivare preparati allo show: orari, biglietti e la possibile scaletta delle canzoni.

Noel Gallagher’s High Flying Birds al Pistoia Blues: orari, biglietti e info sul concerto

Dopo essersi esibiti in qualità di super ospiti internazionali sul palco del Concertone del Primo Maggio 2019, Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds stanno per tornare in Italia per due imperdibili date: lunedì 8 luglio al Pistoia Blues Festival e martedì 9 luglio a Mantova in occasione di Arte & Musica. Concentrandoci sull’imminente tappa toscana, ecco qualche info utile per arrivare preparati al concerto. Il live dell’8 luglio si terrà sul main stage allestito in Piazza Duomo a Pistoia, dopo l’opening act degli inglesi The Ramona Flowers. Sarà possibile acquistare e ritirare i biglietti presso la biglietteria sita all’entrata principale della Piazza, su via Roma, e aperta dalle ore 18:00. L’orario di apertura dei cancelli è fissato per le 19:30, i Ramona Flowers saliranno sul palco alle ore 20:30, mentre il concerto di Noel Gallagher inizierà alle ore 21:30. Biglietti attualmente disponibili anche su circuito Ticketone e Tickermaster, online e nei punti vendita autorizzati, ai seguenti prezzi: parterre a 35 euro + diritti di prevendita, tribuna numerata a 45 euro + d.p. e in tribunetta gold a 50 euro + d.p.. La location del festival è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici. Pistoia è collegata alla provincia e alle vicine città toscane con linee autobus e treni: per la tratta di ritorno, ogni giorno di festival, sarà disponibile anche un treno straordinario con partenza alle ore 01:00 dalla stazione di Pistoia e fermata a Montale Agliana, Prato Borgonuovo, Prato Porta al Serraglio, Prato Centrale, Calenzano, Pratignone, Il Neto, Sesto Fiorentino, Zambra, Firenze Castello, Firenze Rifredi, Firenze S. Maria Novella (orario di arrivo ultima stazione 02:05).

La possibile scaletta del concerto

L’ex Oasis, conosciuto in tutto il mondo come pioniere del britpop, arriverà in Italia col suo progetto solista Noel Gallagher’s High Flying Birds. Nella scaletta dei suoi concerti, seguita durante il tour 2019, sono presenti molte canzoni dell’ultimo disco pubblicato, “Who Built The Moon?” (2017), tra cui “Holy Mountain”, “Dead In The Water”, “Fort Know” e “Keep On Reaching”. Presenti anche brani dell’omonimo debut album solista come “AKA… What A Life!” e, ovviamente, tanti pezzi degli Oasis: “Wonderwall”, “The Masterplan”, “Stop Crying Your Heart Out”, “Don’t Look Back in Anger”, “Talk Tonight” e molte altre hit indimenticabili. Immancabile anche il nuovo singolo “Black Star Dancing”, pubblicato lo scorso maggio come anticipazione dell’omonimo EP uscito il 14 giugno 2019. Di seguito potete trovare la scaletta seguita dai Noel Gallagher’s High Flying Birds durante i precedenti concerti del tour 2019; le canzoni presentate a Pistoia potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.