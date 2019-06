Pistoia Blues 2019: gli artisti in line up e il programma del festival

Nel 2019 il Pistoia Blues compie 40 anni: ecco il programma del festival e gli artisti in line up sul palco di Piazza Duomo

Quella di quest’anno sarà un’edizione importante per il Pistoia Blues, festival toscano che nel 2019 festeggia il suo quarantesimo anniversario. Dal 5 al 10 luglio la città si animerà della musica di grandi nomi internazionali come Noel Gallagher, Ben Harper, Thirty Seconds To Mars, Robben Ford, Eric Gales, Ana Popovic, Black Stone Cherry e tanti altri. Di seguito riportiamo il programma degli artisti che si esibiranno in Piazza Duomo, i prezzi dei relativi biglietti e altre info utili per godersi il festival.

Pistoia Blues 2019: il programma e gli artisti del festival

Il main stage del Pistoia Blues 2019 sarà in Piazza Duomo: è proprio qui che si esibiranno i grandi nomi internazionali attesi per questa speciale quarantesima edizione. In aggiunta, il festival animerà anche altre piazze della città toscana con musica live e serate ad ingresso gratuito; potete consultare il programma completo sul sito ufficiale del Pistoia Blues, sotto la voce “eventi collaterali”, day by day, nella sezione “programma”. Di seguito riportiamo le informazioni sui principali concerti che si terranno in Piazza Duomo dal 5 al 10 luglio: ecco gli artisti in line up e i prezzi dei relativi eventi.

5 luglio, ore 21:00 - Black Stone Cherry, Ana Popovic, Lambstone, Filippo Margheri, Gianna Chillà, Blues Kids. La serata sarà ad ingresso libero.

6 luglio, ore 21:30 – Thirty Seconds To Mars. Ancora disponibili biglietti parterre al prezzo di 45 euro + diritti di prevendita e in tribuna numerata a 50 euro + d.p. (esauriti i posti in tribunetta gold). È possibile acquistare i biglietti in prevendita su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati.

7 luglio, ore 21:00 – Robben Ford, Eric Gales, Michele Beneforti, Maurizio Pirovano e i vincitori del BluesIn. Disponibili biglietti in tribuna al prezzo di 25 euro + diritti di prevendita, in platea a 30 euro + d.p. e in tribunetta gold a 30 euro + d.p.. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati.

8 luglio, ore 21:00 – Noel Gallagher’s High Flying Birds. Disponibili biglietti parterre al prezzo di 35 euro + diritti di prevendita, in tribuna numerata a 45 euro + d.p. e in tribunetta gold a 50 euro + d.p.. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati.

10 luglio, ore 21:30 – Ben Harper & The Innocent Criminals. Disponibili biglietti parterre a 35 euro + diritti di prevendita, in tribuna numerata a 45 euro + d.p. e in tribunetta gold a 50 euro + d.p.. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati.

Come arrivare al Pistoia Blues 2019

Il main stage del Pistoia Blues 2019, dove si terranno tutti i concerti sopra riportati, si trova in Piazza Duomo. La location del festival è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici. Pistoia è collegata alla provincia e alle vicine città toscane con linee autobus e treni: per la tratta di ritorno, ogni giorno di festival, sarà disponibile anche un treno straordinario con partenza alle ore 01:00 dalla stazione di Pistoia e fermata a Montale Agliana, Prato Borgonuovo, Prato Porta al Serraglio, Prato Centrale, Calenzano, Pratignone, Il Neto, Sesto Fiorentino, Zambra, Firenze Castello, Firenze Rifredi, Firenze S. Maria Novella (orario di arrivo ultima stazione 02:05).