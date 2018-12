Ben Harper: cinque concerti in Italia nell’estate 2019

Ci sono buone, anzi, ottime notizie per tutti i fan italiani di Ben Harper. Il cantante e chitarrista statunitense ha infatti annunciato ben cinque concerti nel nostro Paese, tutti in programma nell’estate dl 2019 in alcuni tra i principali festival musicali dell’estate. Ulteriore occasione quindi per il pubblico italiano per ascoltare l’artista, che già passato aveva più volte tenuto dei concerti nel nostro Paese.

I cinque concerti in Italia di Ben Harper nell’estate del 2019

Cinque, dicevamo, sono i concerti di Ben Harper in programma in Italia nell’estate del 2019. Il primo è previsto per il 9 luglio presso il Pala De André di Ravenna, in occasione del “Ravenna Festival”. Quindi il giorno successivo Ben Harper partirà per Pistoia, dove è atteso in piazza Duomo per la storica rassegna “Pistoia Blues Festival”. Ancora, ci sarà uno show nella Capitale, fissato per il 13 dello stesso mese presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per “Rock in Roma”. E poi il 16 luglio l’appuntamento sarà invece a Mantova, in piazza Sordello, per “Arte & Musica 19”. Ultimo evento da segnare in rosso sul calendario, il 17 luglio a Milano, all’Ippodromo Snai di San Siro, per il “Milano Summer Festival”. I biglietti per i cinque concerti saranno disponibili (quasi tutti) dalle 10 di venerdì 21 dicembre sui siti di Ticket Master, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. L’unica eccezione è rappresentata dal live in programma il 9 luglio al Pala De André di Ravenna per il “Ravenna Festival”, i cui biglietti infatti saranno disponibili invece solo dalle 10 del giorno successivo.

Chi è Ben Harper

Nato negli Stati Uniti, a Claremont, nel 1969, Benjamin Chase Harper (è questo il nome completo di Ben Harper) è uno dei chitarristi più apprezzati a livello mondiale. È di origini afroamericane ed ebraiche: rispettivamente da parte di padre e di madre. Mentre la nonna era di origini russe e lituane. Insomma, un vero e proprio “melting pot”. Strumentista e cantante, ha pubblicato 15 album. Il primo, nel 1994, si intitolava “Welcome to the Cruel World”. Quindi, tra i dischi principali della sua discografia contiamo poi(quest’ultimo nominato anche ai Grammy Awards) e “Call It What It Is” e poi, il più recente, “No Mercy in This Land”, uscito proprio quest’anno. 15 dischi in studio a cui se ne aggiungono 4 dal vivo. L’ultimo, pubblicato nel 2010, è “Live From the Montreal International Jazz Festival”. E poi una raccolta, “By My Side”, uscita nel 2012 e tre dvd, che sono stati pubblicati tutti tra il 2001 (“Pleasure + Pain”) e il 2005 (“Live at the Apollo”). Ad affiancarlo in tutti questi lavori – in studio e dal vivo – è stata sempre The Innocent Criminals, un gruppo composto dal percussionista Leon Mobley, dal bassista Juan Nelson, dal batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky. Insieme la band si è esibita nei luoghi da concerto tra i più importanti di tutto il mondo.