Noel Gallagher, il nuovo singolo è “Black Star Dancing”

Dopo la recente partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma, i Noel Gallagher’s High Flying Birds tornano con della nuova musica. Il gruppo capitanato dall’ex membro degli Oasis ha pubblicato a sorpresa un nuovo singolo “Black Star Dancing”, che anticipa l’omonimo Ep in uscita il 14 giugno. La canzone, nonostante la sua pubblicazione fosse ormai imminente, non è stata cantata dall’artista britannico dal palco di Piazza San Giovanni a Roma. Gallagher ha preferito infatti far ascoltare al pubblico del Concertone un breve set di canzoni estratte dal terzo disco dei Noel Gallagher’s High Flying Birds – “Who Built the Moon” – alternate a due successi intramontabili degli Oasis, “Wonderwall” e “Stop Crying Your Heart Out”, e all’ancora più intramontabile “All You Need Is Love” dei Beatles”.

“Black Star Dancing”: il nuovo singolo dei Noel Gallagher’s High Flying Birds

Il nuovo singolo “Black Star Dancing” è immediatamente entrato in rotazione radiofonica ed è già acquistabile in tutti gli store digitali. La versione in vinile 33 giri della canzone, invece, per il momento è solo preordinabile, ma sarà disponibile dal 14 giugno, in concomitanza con l’uscita dell’intero Ep. A presentare il brano è stato lo stesso Noel Gallagher. «Riesce a combinare le influenze di David Bowie, INXS, U2, Queen, Indeep e ZZ Top. Forse negli ultimi tempi ho guardato troppo Top of the Pops» ha detto il frontman del gruppo, parlando del singolo. «Comunque, si tratta di una “droga”. E non sono io a dirlo, ma è Nile Rodgers, che si è letteralmente messo a ballare in studio quando l’ha sentito».

“Black Star Dancing”: il nuovo Ep dei Noel Gallagher’s High Flying Birds

L’Ep di “Black Star Dancing” arriverà a due anni e mezzo di distanza dall’uscita di “Who Built the Moon?”, l’ultimo album dei Noel Gallagher’s High Flying Birds, uscito nel novembre del 2017 e certificato disco d’oro in Gran Bretagna ad appena due settimane dalla sua pubblicazione. L’Ep comprende tre diverse versioni della traccia a cui dà il nome – quella già conosciuta, “12’’ Mix” e “The Reflex Revision” (un remix realizzato dal dj e produttore franco-inglese Nicolas Laugier, noto appunto come The Reflex) – oltre ai due singoli “Ratting Rose” e “Sail On”. L’Ep sarà in vendita a partire dallo stesso giorno in cui il gruppo si esibirà come headliner all’Isle of Wight Festival. Oltre al titolo e alla data di uscita, Gallagher ha reso nota anche la copertina: un’immagine caleidoscopica a cura di Gareth Halliday. Le tre canzoni del nuovo Ep, con ogni probabilità saranno presentate dal vivo nel corso del tour mondiale dei Noel Gallagher’s High Flying Birds. Una tournée che prevede una doppia tappa nel nostro Paese: l’8 luglio al Pistoia Blues Festival e il giorno successivo a Mantova Arte e Musica. Due show per i quali i biglietti sono in vendita da settimane sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati: a partire da 40.25 per il concerto toscano e a partire da 46 euro per la data lombarda.