Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Milano: info e scaletta

Laura Pausini e Biagio Antonacci sono pronti per salire sul palco dello Stadio San Siro a Milano in data 4 e 5 luglio 2019. Di seguito, tutte le informazioni sulla location, i biglietti e la scaletta di questi imperdibili eventi.

Laura e Biagio in concerto a Milano: info biglietti

Il “Laura Biagio Stadi 2019” Tour prosegue con due imperdibili date allo stadio San Siro a Milano. I biglietti per entrambi gli eventi sono ancora disponibili in alcune fasce di prezzo. La cifra di partenza per un posto in area prato parte da 49 euro e va a salire fino agli 85 euro del “Secondo Anello Rosso”. Disponibilità dei biglietti limitata. I biglietti per la data del 5 luglio partono invece da 28,75 euro. I pacchetti VIP per un’esperienza di concerto indimenticabile non sono più disponibili per nessuna delle date di Milano. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account Ticketone, ovvero il sito di prevendita di riferimento dei live.

Laura e Biagio in concerto a Milano: come arrivare

Come accade per ogni concerto del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci, si consiglia di raggiungere la location con largo anticipo. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 in via Piccolomini, 5. Chi desidera arrivare in metro deve prendere la linea M5 lilla, fermata “San Siro Stadio”. In autobus e tram la linea giusta è la 49 da Piazza Tirana in direzione San Siro, fermata “Via Harar”. Si può anche optare per la linea 16, da piazza Fontana, per poi scendere al capolinea di Piazzale Axum.

Laura e Biagio in concerto a Milano: la scaletta

Di seguito, l’elenco completo delle canzoni che formano la scaletta dell’attesissimo tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci: