Laura Pausini e Biagio Antonacci: la scaletta del tour negli stadi

Con la data zero alle porte, Laura Pausini e Biagio Antonacci svelano una scaletta di ben 49 canzoni per un’esperienza live davvero indimenticabile

Il 26 giugno 2019 Laura Pausini e Biagio Antonacci saliranno sul palco a Bari per dare il via al loro “Laura Biagio Tour”, uno degli eventi musicali più attesi della stagione. Cogliendo un’occasione social, il duo rivela la scaletta dell’evento e lascia i fan completamente di stucco: 49 canzoni per un’esperienza degli artisti a tutto tondo.

Laura Biagio Tour 2019: la scaletta dei concerti

Il tour “Laura Biagio 2019” è una celebrazione di due grandi carriere e, soprattutto, il coronamento di un’amicizia che va avanti sin dal 1992, anno di debutto della Pausini tra i giovani del Festival di Sanremo con il brano “La Solitudine”. Dopo un telegramma di congratulazioni, la loro amicizia si è trasformata in una serie di collaborazioni artistiche: pensiamo al 2000, quando Biagio ha scritto per Laura il brano iconico “Tra te e il mare”, e poi anche “Vivimi” e “Lato destro del cuore”. I concerti del “Laura Biagio Tour 2019” sono sotto la direzione artistica di Luca Tommasini, che ha già formato un team di ballerini pronti ad animare il palcoscenico, ballando anche insieme alla Pausini. Di seguito, la scaletta del tour come rivelata sui social dai due artisti:

Un’emergenza d’amore / Liberatemi Resta in ascolto Non è mai stato subito Il Coraggio di andare E.STA.A.TE Medley Biagio in coppia (Sappi amore mio, Tu sei bella, Le cose che hai amato di più, Non ci facciamo compagnia, Mi fai sentire bene) Ti penso raramente Sognami Una storia che vale Lato destro del cuore La Geografia del mio cammino / Le cose che vivi Medley Laura in coppia (La Solitudine, In assenza di te, Incancellabile, Strani amori, Simili) Se io, se lei Pazzo di lei Buongiorno bell’anima Se non te / Non ho mai smesso Frasi a metà Primavera in anticipo Se è vero che ci sei In una stanza quasi rosa Ritorno ad amare Convivendo Laura canta Biagio ( Se tornerai, Sei, L’amore comporta, Ti ricordi perché) Biagio canta Laura (Ho creduto a me, Il mio sbaglio più grande, Fidati di me) Non è detto Quanto tempo e ancora Vivimi Come se non fosse stato mai amore Iris In questa nostra casa nuova Non vivo più senza te Invece no Tra te e il mare

Le date del “Laura Biagio Stadi 2019”

Tutto pronto per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci negli stadi dell’estate 2019. Dieci concerti in altrettanti stadi italiani: i biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito TicketOne, con prezzi di partenza di 35 euro. Ecco il calendario completo degli appuntamenti in programma: