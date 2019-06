Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto, anticipazioni sulla scaletta del tour

Dopo la speciale anteprima di sabato 15 giugno alla Fiera di Roma, è ormai quasi tutto pronto per il via del tour congiunto di Laura Pausini e Biagio Antonacci, che partirà il prossimo 26 giugno dallo stadio San Nicola di Bari. I due artisti stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli, ma hanno dato una gustosa anticipazione dello show che metteranno in piedi, diretto da Luca Tommassini, con il concerto “informale” riservato ai fan club dei due artisti, live dal quale è trapelata ovviamente buona parte della scaletta che dovrebbero eseguire nel corso del “Laura Biagio Stadi 2019”.

Il “Laura Biagio Stadi 2019”

Il “Laura Biagio Stadi 2019” prevede dieci concerti in altrettanti stadi italiani (ad eccezione di Cagliari, dove il concerto si terrà alla Fiera). I biglietti sono in vendita ormai da diversi mesi sul circuito Ticketone, i prezzi partono da 35 euro e sono ancora disponibili per tutte le date in programma. Questo il calendario completo degli appuntamenti:

Mercoledì 26 giugno – Bari, Stadio San Nicola

Sabato 29 giugno – Roma, Stadio Olimpico

Giovedì 4 luglio – Milano, Stadio San Siro

Venerdì 5 luglio – Milano, Stadio San Siro

Lunedì 8 luglio – Firenze, Stadio Artemio Franchi

Venerdì 12 luglio – Bologna, Stadio Dall’Ara

Mercoledì 17 luglio – Torino, Stadio Olimpico

Sabato 20 luglio – Padova, Stadio Eugeneo

Martedì 23 luglio – Pescara, Stadio Adriatico

Sabato 27 luglio – Messina, Stadio San Filippo

Giovedì 1 agosto – Cagliari, Arena Fiera

La possibile scaletta

Nella setlist saranno compresi tutti i brani che i due artisti hanno portato a doppia voce, a cominciare dal singolo “Il coraggio di andare”, che è contenuto nel secondo capitolo di “Fatti sentire” che la Pausini ha voluto intitolare “Fatti sentire ancora”. Immancabile anche la presenza di “In questa nostra casa nuova”, che Pausini e Antonacci hanno rilasciato a sorpresa nel mese di marzo e che andrà a finire nella tracklist del cantautore di Rozzano. Ma non mancheranno i grandi successi di entrambi i repertori. Capitolo a parte per “Il mio sbaglio più grande”, voluta fortemente da Biagio Antonacci in scaletta, con la cantante romagnola che ha dichiarato «non mi va più di farla, nei prossimi anni non la farò, almeno per la versione italiana. Potrei fare quella inglese…». Il riferimento è a “Every day is a Monday”, brano contenuto nell’album “From the inside” uscito nel 2002. I due artisti, che hanno alle spalle vent’anni di collaborazioni, hanno annunciato che ci saranno diversi medley, duetti, reinterpretazioni e scambi di repertorio. Di seguito, la scaletta completa eseguita da Laura e Biagio in occasione dell’anteprima di Roma: