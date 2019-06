Articolo 31 in concerto a Bologna: info e scaletta

Non potevano trovare un modo migliore per festeggiare i 25 anni di carriera insieme J-Ax e Dj Jad. Dopo la reunion di fine 2018, gli Articolo 31 hanno iniziato una serie di concerti live che sabato, 29 giugno, li porterà all’Arena Parco Nord per il “Bologna Sonic Park”, la grande kermesse musicale che si terrà nel capoluogo emiliano dal 27 giugno al 19 luglio. La tournée, che ha preso il via a Treviso lo scorso 9 giugno, vedrà il rapper milanese duettare con DJ Jad per tutta l’estate in alcune delle città più importanti del nostro paese, tra cui Roma, Genova, Verona e Catania. I due ripercorreranno 25 anni di onorata carriera attraverso i loro successi più conosciuti e apprezzati, proprio come annunciato dallo stesso J-Ax lo scorso autunno in occasione dei 10 concerti al Fabrique di Milano. «A grande richiesta, abbiamo deciso di continuare la festa iniziata al Fabrique e di portarla così nei più grandi festival italiani – aveva detto il rapper – Salteremo e ci emozioneremo ancora una volta, festeggiando gli articolo 31 e la mia musica».

La scaletta del concerto

Non vi sono ancora certezze circa la scaletta prevista per la sera del 29 giugno a Bologna, ma possiamo ipotizzare che le canzoni con cui si esibiranno saranno più o meno le stesse proposte nei precedenti concerti. Ecco quindi la probabile scaletta del live a Bologna:

Rap & Roll/Miss e Mr. Hide/Aqua nella squola/Ribelle e basta Snob/L’uomo col cappello/Vecchia Scuola Non è un film Gente che spera Fuck you Piccoli per sempre Deca Dance/Immorale/ Più stile Dentro me Altra vita Il bello di essere brutti Uno di quei giorni Italiana/Vorrei ma non posto/Senza pagare Spirale ovale/Domani smetto Un urlo/Non c’è rimedio/La fidanzata/Latin lover/2030 Tranqi funky Domani Il funkytarro La mia ragazza mena L’italiano medio A pugni col mondo Due su due Ohi Maria Intro Maria Salvador Tutto tuo madre

In pratica, il meglio del repertorio degli Articolo 31 che, dal 1993 al 2003, hanno pubblicato ben 7 album. Il gruppo musicale hip hop, formatosi a Milano nel 1990, ha conquistato il pubblico italiano e straniero grazie al suo “spaghetti funk”, un rap afro-americano rivisitato e corretto con melodie e testi rigorosamente italiani. Nella sua carriera da solista, J-Ax ha pubblicato sei album, di cui uno con Fedez nel 2017 (“Comunisti col Rolex”). Nella discografia da solista di DJ Jad figurano invece quattro album in studio, una raccolta e otto singoli.

Come arrivare all’Arena Parco Nord di Bologna

L’inizio del concerto all’Arena Parco Nord di Bologna è previsto per le ore 21:00. Optando per i mezzi pubblici, dalla stazione centrale di Bologna vi basterà salire sull’autobus 25 e scendere alla fermata Parco Nord per essere a pochi passi dall’area concerto. L’alternativa è quella di prendere il bus a Piazza Maggiore: il 410 e il 25 faranno al caso vostro. Diversamente, se arrivate in auto dalla A14, l’uscita giusta è Bologna Fiera. Girate a destra alla prima rotonda e seguite le indicazioni per Parco Nord.