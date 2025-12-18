Antonello Venditti, la possibile scaletta dei concerti a Roma

Quest’anno il cantautore romano ha ritirato il prestigioso Premio alla carriera Città di Sanremo nel corso della 75esima edizione del Festival di Sanremo
Antonello Venditti chiuderà il suo tour con due attesi show a Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli appuntamenti live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
antonello venditti a roma, la possibile scaletta
Domenica 21 e martedì 23 dicembre il cantautore sarà in concerto sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 12 dicembre al concerto all’Inalpi Arena di Torino:
- Raggio di Luna
- Bomba o non bomba
- Sotto il segno dei pesci
- Giulia
- Lacrime di pioggia
- Peppino
- Giulio Cesare
- Notte prime degli esami
- Mai nessun video mai
- Qui
- Non è la cocaina…
- Ci vorrebbe un amico
- L’ottimista
- Piero e Cinzia
- Stella
- Dì una parola
- Che fantastica storia è la vita
- Unica
- Amici mai
- Alta marea
- In questo mondo di ladri
- Ricordati di me
- Roma capoccia
Quest’anno il cantautore è stato impegnato con la lunga tournée celebrativa dell’album Cuore distribuito nel 1984, all’interno i brani Notte prime degli esami e Ci vorrebbe un amico. L’artista si è esibito in numerose città italiane: da Lucca a Palermo passando per Genova, Bari e Taormina.
Antonello Venditti è tra i cantautori più amati e popolari della scena discografica italiana. Nel corso degli anni l’artista ha regalato successi senza tempo al pubblico: da Quando verrà Natale del 1974 a Tortuga del 2015 passando per Sotto il segno dei pesci del 1978 e In questo mondo di ladri del 1988. Per quanto riguarda i brani, ricordiamo Sara, Giulia e Buona domenica. Nel febbraio di quest'anno l'artista (FOTO) ha ritirato il prestigioso Premio alla carriera Città di Sanremo durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo.
Il cantautore romano ha alle spalle circa 40 milioni di dischi venduti. Dai primi passi nella musica tra gli anni '60 e '70 al riconoscimento all'Ariston nel 2025, ecco le tappe principali principali di una carriera lunga più di 50 anni