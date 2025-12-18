Antonello Venditti, la possibile scaletta dei concerti a Roma

Domenica 21 e martedì 23 dicembre il cantautore sarà in concerto sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone , gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 12 dicembre al concerto all’Inalpi Arena di Torino:

Quest’anno il cantautore è stato impegnato con la lunga tournée celebrativa dell’album Cuore distribuito nel 1984, all’interno i brani Notte prime degli esami e Ci vorrebbe un amico. L’artista si è esibito in numerose città italiane: da Lucca a Palermo passando per Genova, Bari e Taormina.

Antonello Venditti è tra i cantautori più amati e popolari della scena discografica italiana. Nel corso degli anni l’artista ha regalato successi senza tempo al pubblico: da Quando verrà Natale del 1974 a Tortuga del 2015 passando per Sotto il segno dei pesci del 1978 e In questo mondo di ladri del 1988. Per quanto riguarda i brani, ricordiamo Sara, Giulia e Buona domenica. Nel febbraio di quest'anno l'artista (FOTO) ha ritirato il prestigioso Premio alla carriera Città di Sanremo durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo.