Sanremo, Achille Lauro e Antonello Venditti cantano Ricordati di me

A Sanremo 2025, c'è stato un duetto di cui si sta parlando moltissimo, e non ci riferiamo a un'esibizione di due cantanti durante la serata delle cover: parliamo del duetto di Achille Lauro e Antonello Venditti, che hanno improvvisato un'emozionante performance dietro le quinte del Festival.

Anche in questo caso, con una cover, almeno per quanto riguarda Achille Lauro: i due hanno infatti cantato Ricordati di me, uno dei brani più celebri di Venditti, lo stesso che poco prima il cantautore romano ha offerto a tutti sul palco dell'Ariston.

Questo siparietto ha sprigionato una magia nel backstage della kermesse sanremese: gli artisti coinvolti, infatti, sono riusciti a trasformare un incontro casuale in qualcosa di ipnotizzante.

Venditti, colpito dall'omaggio spontaneo arrivato dal giovane collega, ha sorriso e si è lasciato trascinare nell’atmosfera, unendosi alla voce di Achille Lauro. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni presenti nel backstage, che hanno assistito a quello che sembrava un piccolo concerto privato



Potete guardare il video in cui Achille Lauro e Antonello Venditti cantano insieme il brano Ricordati di me nella clip che trovate in fondo a questo articolo.