Un Professore 3, le anticipazioni degli ultimi episodi

Ultimi due episodi della terza stagione di Un Professore. Alessandro Gassman è Dante Balestra nella produzione basata sulla serie tv spagnola Merlí scritta da Héctor Lozano. L'attore ha ringraziato il pubblico: "Il nostro lavoro consiste nel fingere di essere qualcun altro, ma abbiamo bisogno che voi fingiate di credere che noi lo siamo veramente".
un professore 3, le anticipazioni
In attesa della messa in onda dell’undicesimo e del dodicesimo episodio della terza stagione, Alessandro Gassman ha dichiarato: “Questa sera chiudiamo la terza stagione. Davvero grazie per il calore e l’affetto che ricevo per questo personaggio. Il nostro lavoro consiste nel fingere di essere qualcun altro, ma abbiamo bisogno che voi fingiate di credere che noi lo siamo veramente. In questo caso, un po’, ci ho creduto anche io. Grazie davvero”. Nel frattempo, RaiPlay ha diffuso titoli, sinossi e anticipazioni degli ultimi due episodi della serie tv:
Episodio 11 - “Buddha: la rinascita”: "Dante riceve una visita a sorpresa dagli studenti che cercano di farlo tornare sui suoi passi. Manuel, vedendo Anita in difficoltà, rivela al professore il segreto che lei non riesce a confessare. Sconvolto ma colpito, Dante inizia a guardare al futuro con occhi diversi. Greta sta meglio e stringe con lui un patto. Alba studia per la maturità con Leone. Anita e Dante, finalmente, si parlano davvero". L’episodio avrà una durata di sessantacinque minuti.
Episodio 12 - “La maturità”: "Mesi dopo, la maturità è alle porte e la tensione cresce. Dante è tornato a essere il prof che tutti conoscono e sostiene la 5ªB nel momento decisivo. La notte prima degli esami Simone crolla, e Manuel corre ad aiutarlo. Arriva il grande giorno: i ragazzi devono affrontare l'ultimo, severissimo ostacolo". Anche il dodicesimo episodio avrà una durata di sessantacinque minuti.
Andrea Rebuzzi, regista della terza stagione ha raccontato: “Posso dire di aver avuto la fortuna di ereditare Un Professore da due registi che hanno dato alla serie una struttura e delle dinamiche ben rodate e collaudate”. Rebuzzi ha aggiunto: “Dante, professore di filosofia di cui si apprezzano le stranezze tanto quanto le regolarità, soprattutto in un momento storico come quello attuale, in cui reperire figure di riferimento risulta quantomai difficile. Quest’anno abbiamo affrontato il tema della maturità, intesa non solo come obiettivo finale dell’esame di per sé, ma anche e soprattutto come tema portante e filo conduttore degli eventi che coinvolgono l’intero universo di Un Professore. Per tutti quelli che mi hanno affiancato in questa magnifica impresa e tanto più per me, è stato a tutti gli effetti un nuovo esame di maturità”.
Un professore 3, Alessandro Gassmann: "Torneremo"
Al momento Alessandro Gassman (FOTO) non ha confermato ufficialmente l’inizio delle riprese della quarta stagione di Un Professore. Come rilanciato dall’ANSA, l’attore ha parlato dell’importanza della serie tv ad Alice nella Città: "Ormai la gente mi ferma per strada per chiedermi consigli filosofici, e io rispondo che sono solo un attore. Altri mi dicono che vedono la serie tutti insieme, un confronto tra generazioni che mi fa felice, perché manca molto". Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli eventuali sviluppi.
Torna in onda su Rai 1, giovedì 20 novembre, la serie tv con Alessandro Gassman nei panni del professor Dante Balestra. Nella terza stagione, i ragazzi della 5° B devono affrontare l'esame di maturità