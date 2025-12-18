Un Professore 3, le anticipazioni degli ultimi episodi

Alessandro Gassmann, interprete del protagonista Dante Balestra, ha dichiarato: “Davvero grazie per il calore e l’affetto che ricevo per questo personaggio. Il nostro lavoro consiste nel fingere di essere qualcun altro, ma abbiamo bisogno che voi fingiate di credere che noi lo siamo veramente. In questo caso, un po’, ci ho creduto anche io"

un professore 3, le anticipazioni

In attesa della messa in onda dell’undicesimo e del dodicesimo episodio della terza stagione, Alessandro Gassman ha dichiarato: “Questa sera chiudiamo la terza stagione. Davvero grazie per il calore e l’affetto che ricevo per questo personaggio. Il nostro lavoro consiste nel fingere di essere qualcun altro, ma abbiamo bisogno che voi fingiate di credere che noi lo siamo veramente. In questo caso, un po’, ci ho creduto anche io. Grazie davvero”. Nel frattempo, RaiPlay ha diffuso titoli, sinossi e anticipazioni degli ultimi due episodi della serie tv:

Episodio 11 - “Buddha: la rinascita”: "Dante riceve una visita a sorpresa dagli studenti che cercano di farlo tornare sui suoi passi. Manuel, vedendo Anita in difficoltà, rivela al professore il segreto che lei non riesce a confessare. Sconvolto ma colpito, Dante inizia a guardare al futuro con occhi diversi. Greta sta meglio e stringe con lui un patto. Alba studia per la maturità con Leone. Anita e Dante, finalmente, si parlano davvero". L’episodio avrà una durata di sessantacinque minuti.

Episodio 12 - “La maturità”: "Mesi dopo, la maturità è alle porte e la tensione cresce. Dante è tornato a essere il prof che tutti conoscono e sostiene la 5ªB nel momento decisivo. La notte prima degli esami Simone crolla, e Manuel corre ad aiutarlo. Arriva il grande giorno: i ragazzi devono affrontare l'ultimo, severissimo ostacolo". Anche il dodicesimo episodio avrà una durata di sessantacinque minuti.