Shade, il nuovo singolo è "La hit dell'estate": il video

A pochi giorni di distanza dall’uscita del singolo, Shade ha pubblicato anche il video ufficiale de “La hit dell’estate”: qualche curiosità sulla canzone.

Shade, il video di “La hit dell’estate”

La clip di “La hit dell’estate” è uscita il 24 giugno 2019: diretta da Marc Lucas & Igor Grbesic, con la scrittura di Shade e Cristofer Stupiello. Insieme al rapper Shade c’è l’influencer Ludovica Pagani nel ruolo della ragazza dei sogni, ovvero “la hit dell’estate”.

Il brano nasce dalla collaborazione di Shade con Gabry Ponte ed è stato scritto da JARO che ha inciso le chitarre e aggiunto tromba e trombone per un tocco latino in più. Dopo averci accompagnato nelle estati degli anni passati con brani come “Bene ma non benissimo” (2017) e “Amore a prima insta” (2018), Shade entra nella stagione calda 2019 con “La hit dell’estate”. Il rapper ne parla così in uno dei suoi comunicati stampa per celebrare l’uscita del pezzo: «Il titolo non è autocelebrativo ma verte attorno a un concept più ricercato: è la ragazza dei sogni, ad essere la vera hit, per molteplici ragioni. Quando c’è lei, tutto il locale si gira, esattamente come quando il dj suona il brano più acclamato dal pubblico». La canzone è caratterizzata da sonorità afro-latine e ha tutte le carte in regola per trasformarsi in uno dei punti di riferimento delle playlist estive.

Gli ultimi progetti di Shade

Il nuovo singolo di Shade “La hit dell’estate” arriva a pochi mesi di distanza dalla sua partecipazione alla kermesse musicale di Sanremo 2019, dove il rapper torinese ha gareggiato tra i big in coppia con Federica Carta, presentando sul palco dell’Ariston il brano “Senza farlo apposta”, attuale disco di Platino FIMI. La canzone è stata poi inclusa nella riedizione sanremese di “Truman”, terzo album studio di Shade che è stato poi arricchito anche dai brani “Truman”, “Boh, non so” e “Young disastro”.

“La hit dell’estate” di Shade, il testo della canzone

Di seguito, il testo de “La Hit dell’estate” di Shade:

Ricordo quella con cui sono uscito

mi aveva detto non sei il mio tipo

dopo ho provato anche a farmi l’amica

ma sono finito per fare l’amico (che schifo)

quest’estate invece no mi sa che mi imbucherò

alla festa su quello yacht

e quando ti troverò spero non mi becchino

almeno così ti dirò che

Non ti conosco e già sento che ti amo

saluta tutti che adesso ce ne andiamo

lei quest’estate la passa insieme a me

la stessa cosa l’ha detta a tutti e tre

ma va beh

Caraffe di mojito

la spiaggia ed il mare

e tu che quando balli

si gira il locale

e te sei diventata la hit dell’estate

in piedi fino all’alba, vederti ballare

una musica che fa po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Con quel vestitino sei davvero super

se posti una foto ti esplode il computer

a bordo l’abbordo le faccio battute

tipo dai andiamo aspe’ chiamo l’Uber

molla tutti e se ne va

poi si gira, viene qua

dice vuoi provarci ma va oh

quando la porto al bar

vedo che lei ride già e penso che mi dirà che

Non ti conosco e già sento che ti amo

saluta tutti che adesso ce ne andiamo

lei quest’estate la passa insieme a me

la stessa cosa l’ha detta a tutti e tre

ma va beh

Caraffe di mojito

la spiaggia ed il mare

e tu che quando balli

si gira il locale

e te sei diventata la hit dell’estate

in piedi fino all’alba, vederti ballare

una musica che fa po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

una musica che fa po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Lei dice voglio stare insieme

io le dico ma mi hai visto bene

lei scoppia a ridere tipo sto male

e mi chiede se sono normale

scusami dai sarò breve

una come te in giro non si vede

ho preso una cotta pure con la crema solare

Caraffe di mojito

la spiaggia ed il mare

e tu che quando balli

si gira il locale

perché sei diventata la hit dell’estate

in piedi fino all’alba, vederti ballare

una musica che fa po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

una musica che fa po-po-po-po-po-po-po-po-po-po