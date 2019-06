Shade, il nuovo singolo è "La hit dell'estate"

Da martedì 18 giugno 2019 sulle piattaforme di streaming è possibile ascoltare il nuovo singolo di Shade: “La hit dell’estate”. Il brano è nato dalla collaborazione del rapper torinese con Gabry Ponte, dj simbolo della dance italiana. Ecco qualche curiosità in più sulla canzone dell’estate 2019 firmata Shade.

Shade: quel che sappiamo su “La hit dell’estate”

Dopo averci accompagnato nelle passate belle stagioni con i tormentoni “Bene ma non benissimo” (2017) e “Amore a prima insta” (2018), Shade ha pubblicato un nuovo singolo tutto da ballare: “La hit dell’estate”. Queste le sue parole, in nota stampa, per chiarire il titolo del brano: «Il titolo non è autocelebrativo ma verte attorno a un concept più ricercato: è la ragazza dei sogni, ad essere la vera hit, per molteplici ragioni. Quando c’è lei, tutto il locale si gira, esattamente come quando il dj suona il brano più acclamato dal pubblico». A maggiore conferma di tutto ciò, protagonista del video ufficiale del brano (in uscita a breve) sarà Ludovica Pagani, influencer che sul suo profilo Instagram conta oltre 2 milioni di follower. La canzone, caratterizzata da fresche sonorità afro-latine, ha tutte le carte in regola per piazzarsi tra i tormentoni estivi del 2019. “La hit dell’estate” è frutto della collaborazione tra Shade e Gabry Ponte, mentre la produzione è stata affidata a Jaro.

Gli ultimi progetti di Shade

L’uscita del nuovo singolo di Shade, “La hit dell’estate”, arriva a pochi mesi di distanza dalla sua partecipazione alla 69ª edizione del Festival di Sanremo. Il rapper torinese ha gareggiato tra i big, in coppia con Federica Carta, presentando sul palco dell’Ariston il brano “Senza farlo apposta” (classificandosi al diciottesimo posto), attualmente certificato disco di platino. La canzone è contenuta nella riedizione sanremese di “Truman”, terzo album in studio di Shade arricchito da “Senza farlo apposta” e da altre tre tracce aggiuntive: “Truman”, “Boh, non so” e “Young disastro”. “Truman – Sanremo edition” è stato pubblicato l’8 febbraio 2019. Recentemente il rapper torinese si è esibito in due esclusive date live, lo scorso 12 maggio all’Alcatraz di Milano e il 28 maggio all’Orion di Roma.

Il testo de “La hit dell’estate” di Shade

Di seguito riportiamo il testo del nuovo tormentone di Shade “La hit dell’estate”, un singolo tutto da ballare.

Ricordo quella con cui sono uscito

mi aveva detto non sei il mio tipo

dopo ho provato anche a farmi l’amica

ma sono finito per fare l’amico (che schifo)

quest’estate invece no mi sa che mi imbucherò

alla festa su quello yacht

e quando ti troverò spero non mi becchino

almeno così ti dirò che

Non ti conosco e già sento che ti amo

saluta tutti che adesso ce ne andiamo

lei quest’estate la passa insieme a me

la stessa cosa l’ha detta a tutti e tre

ma va beh

Caraffe di mojito

la spiaggia ed il mare

e tu che quando balli

si gira il locale

e te sei diventata la hit dell’estate

in piedi fino all’alba, vederti ballare

una musica che fa po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Con quel vestitino sei davvero super

se posti una foto ti esplode il computer

a bordo l’abbordo le faccio battute

tipo dai andiamo aspe’ chiamo l’Uber

molla tutti e se ne va

poi si gira, viene qua

dice vuoi provarci ma va oh

quando la porto al bar

vedo che lei ride già e penso che mi dirà che

Non ti conosco e già sento che ti amo

saluta tutti che adesso ce ne andiamo

lei quest’estate la passa insieme a me

la stessa cosa l’ha detta a tutti e tre

ma va beh

Caraffe di mojito

la spiaggia ed il mare

e tu che quando balli

si gira il locale

e te sei diventata la hit dell’estate

in piedi fino all’alba, vederti ballare

una musica che fa po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

una musica che fa po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

Lei dice voglio stare insieme

io le dico ma mi hai visto bene

lei scoppia a ridere tipo sto male

e mi chiede se sono normale

scusami dai sarò breve

una come te in giro non si vede

ho preso una cotta pure con la crema solare

Caraffe di mojito

la spiaggia ed il mare

e tu che quando balli

si gira il locale

perché sei diventata la hit dell’estate

in piedi fino all’alba, vederti ballare

una musica che fa po-po-po-po-po-po-po-po-po-po

una musica che fa po-po-po-po-po-po-po-po-po-po