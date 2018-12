(@BassoFabrizio)



Il suo ritmo, la sua ironia, i suoi toni scanzonatamente profondi ne hanno fatto una figura di riferimento che salta l'aspetto generazionale. Il nuovo disco di Shade si intitola Truman ed è un viaggio nell'animo umano, ogni canzone ne racconta una sfumatura nel segno di una coerenza artistica inappuntabile. Tantissimi i featuring presenti nell’album: da J Ax e Grido, idoli per Shade, a Nitro fino a Emma Muscat, Bouchra e Federica Carta: “Tutte le persone che hanno partecipato al mio album sono prima di tutto persone che stimo e cui voglio bene. Con Nitro c’è stata una sfida incredibile ma anche quando i nostri fan si scannavano sui social noi siamo rimasti amici. Secondo me lui è il più bravo a scrivere della sua generazione”.



Insieme all’album, il 16 novembre, uscirà anche il singolo Figurati noi con Emma Muscat annunciato da un ironico video nei quali i due cantanti interpretano i personaggi della Disney. Il genio di Shade sta nell'inoculare messaggi sociali in testi scanzonati, a partire dall’utilizzo ossessivo dei social network nella società di oggi e il personaggio strampalato che collega tutto l’album.



Il titolo è un omaggio al film The Truman show, perché come Jim Carrey nel film, anche Shade si sente una persona vera tra tanti falsi, l’unico sincero e capace di essere se stesso in uno show infinito: "Io cerco di essere sempre me stesso, senza filtri, anche sui social. Quest’ultimi possono essere usati bene ma possono sfuggire di mano. Ne è un esempio un episodio di goliardia successo di recente, che ci ha fatto vedere la vera faccia delle persone".



All’interno dell’album è presente anche l’altra faccia del rapper, ovvero il doppiatore, altro lavoro che Shade porta avanti in parallelo e che ama molto, infatti il brano La Festa Di Stacy è un parlato che collega due tracce: "Come doppiatore mi capita spesso di recitare la parte di completi idioti. Ne ho creata una ad hoc e ho farcito i dialoghi con espressioni in “doppiaggese” quelle che nessuno di noi userebbe mai nella vita reale: Da Sballo Ci Puoi Scommettere...in fondo è un Truman Show, non poteva mancare qualche scena recitata".



Con l’uscita dell’album, Shade incontrerà i suoi fan negli store delle principali città italiane e vista l’ironia del rapper freestyler saranno sicuramente date imperdibili:



16 novembre TORINO Feltrinelli Stazione Porta Nuova h 17.00

17 novembre FROSINONE Mondadori Bookstore Via Aldo Moro 223 h 15.00 – ROMA Discoteca Laziale - Via Giovanni Giolitti 263 h 17.30

18 novembre SALERNO Feltrinelli Corso Vittorio Emanuele h 15.00 – NAPOLI Feltrinelli Stazione Piazza Garibaldi h 18.00

19 novembre LUCCA Sky Stone & Songs – Piazza Napoleone h 15.00 – FIRENZE Galleria Del Disco - Piazza della Stazione h 18.00

20 novembre MILANO Mondadori Duomo h 15.00 – VARESE Mondadori Bookstore - Via Emilio Morosini, 10 - h 18.00

21 novembre GENOVA Mondadori Bookstore Via XX Settembre 27 h 15.00

22 novembre PADOVA h 15.00 Mondadori Bookstore Piazza Insurrezione 3 – BOLOGNA h 18.00 Mondadori Bookstore Via Massimo D’Azeglio 34/A

23 novembre ANDRIA Mondadori Bookstore Corso Cavour 132 h 15.00 – LECCE Feltrinelli Via Dei Templari 9 h 18.00

24 novembre MESSINA Feltrinelli Via Ghibellina 32 h 15.00 – CATANIA CC Centro Sicilia h 18.00

25 novembre PALERMO Mondadori Bookstore Via Filippo Pecoraino Località Roccella CC Forum h 14.30

26 novembre BRESCIA Mondadori Corso Palestro 18 h 15.00 – STEZZANO BG Mediaworld CC Le Due Torri h 18.00