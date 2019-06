Le 10 hit straniere del mese di giugno

Nonostante la musica italiana sia presente in maniera massiccia nelle classifiche dei brani più ascoltati nel nostro Paese, le hit straniere continuano a tenere testa alle canzoni nostrane. Anche il mese di giugno ha visto l’uscita di brani che si candidano a diventare i tormentoni dell’estate 2019. Ecco le 10 hit internazionali più trasmesse dalle radio italiane:

Ed Sheeran & Justin Bieber - “I don’t care” Madonna & Maluma - “Medellin” Daddy Yankee feat. Snow - “Con Calma” LP - “Girls Go Wild” Lizzo - “Juice” Avicii feat Aloe Blacc “SOS” Katy Perry - “Never Really Over” Billie Eilish - “Bad guy” Alvaro Soler - “La libertad” Pedro Capò & Farruko - “Calma (Remix)”

Ed Sheeran & Justin Bieber - “I don’t care”

Nonostante il nuovo singolo “Cross me” stia già viaggiando a gonfie vele, Ed Sheeran continua a primeggiare tra le hit straniere più ascoltate con il brano “I don’t care”, cantato con Justin Bieber. La canzone, uscita il 10 maggio 2019 come primo singolo del nuovo album del cantautore inglese, è stato certificato disco d’oro a poche settimane dall’uscita e ancora oggi rimane ben salda nelle prime posizioni.

Madonna & Maluma - “Medellin”

Un altro grande ritorno delle ultime settimane è quello di Madonna, che ha appena pubblicato il suo nuovo disco di inediti, “Madame X”, uscito il 14 giugno, a distanza di quattro anni dall’ultimo lavoro in studio della cantante. Il primo singolo estratto dall’album è stato “Medellin”, realizzato con la collaborazione di Maluma, giovane cantante colombiano amatissimo in America Latina. L’amicizia tra la signora Ciccone e il giovane Maluma era nata agli MTV Video Music Awards 2018 e si è concretizzata con un singolo dalle sonorità latine languide e sensuali.

Daddy Yankee feat. Snow - “Con Calma”

Il portoricano Daddy Yankee è abituato a scalare le classifiche mondiali e lo ha fatto anche con il singolo “Con calma”, cantato insieme al cantante canadese Snow. Uscita a gennaio 2019 ma ancora presente nelle classifiche dei brani più ascoltati del momento, la canzone è cantata in inglese e spagnolo ed è una cover rivisitata di “Informer” dello stesso Snow.

LP - “Girls Go Wild”

Seppur uscito nel 2018 negli Stati Uniti, il brano di LP “Girls go wild” è stato pubblicato in Italia solo a marzo di quest’anno. Secondo estratto dall'album “Heart To Mouth”, il singolo è fresco e orecchiabile e si avvale della partecipazione di Mike Del Rio e di Nathaniel Campany. “Girls go wild” è un inno di gioia e spensieratezza.

Lizzo - “Juice”

Anche “Juice” della cantante statunitense Lizzo è uscita a gennaio 2019 ma la canzone dal gusto “bouncy” è ancora ascoltatissima anche a giugno. Primo singolo estratto dal terzo album di Lizzo, “Cuz I love you”, “Juice” mescola atmosfere funky, rap e funk-pop con un testo che parla di autostima e amore per se stessi.

Avicii feat Aloe Blacc “SOS”

Grande protagonista delle classifiche in vita, Avicii è riuscito a rimanere in vetta anche con il singolo postumo “SOS”, primo estratto dal disco di inediti “Tim”. La canzone vede il featuring di Aloe Blacc ed è stata prodotta da Tim Bergling, Albin Nedler e Kristoffer Fogelmark. “SOS” è uscita accompagnata da un video e dal “making of” del brano.

Katy Perry - “Never Really Over”

Pubblicato il 31 maggio 2019, “Never really over” è un brano elettropop con ritmo house cantato da Katy Perry. Scritto dalla stessa cantante con Anton Zaslavski, Michelle Buzz, Jason Gill, Dagny Sandvik, Farrago, Hayley Warner, Leah Haywood e Daniel James, il singolo ha ricevuto un’accoglienza internazionale positiva, sia da parte della critica che dal pubblico.

Billie Eilish - “Bad guy”

“Bad guy” di Billie Eilish può essere considerato uno dei singoli della primavera 2019. Quinto estratto dal primo album in studio “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, il brano pop-trap è uscito accompagnato da un video diretto da Dave Meyers, molto discusso. Protagonista della clip è la stessa cantante in alcune sequenze grottesche, ai limiti del comico.

Alvaro Soler - “La libertad”

Candidato a tormentone estivo 2019, “La libertad” di Alvaro Soler è uscito il 10 maggio ma promette di far ballare tutta Italia ancora per molto tempo. Il cantante spagnolo, vero re delle hit estive, ha realizzato un singolo fresco e pieno di vita che sta già spopolando.

Pedro Capò & Farruko - “Calma (Remix)”

Alvaro Soler dovrà vedersela con Pedro Capò, che ha ripubblicato il suo fortunatissimo singolo “Calma” in una versione remix con Farruko. Per l’occasione, il cantante portoricano ha anche girato un nuovo video, che ad oggi conta oltre 1 milione di visualizzazioni su Youtube.