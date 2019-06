Carl Brave, Rkomi e Ex-Otago in concerto alla Tuborg Open Fest a Milano

Si accendono le luci sull’Ippodromo San Siro di Milano, dove venerdì 27 giugno approda la Tuborg Open Fest. A partire dalle 19 tre grossi calibri della musica nostrana, più diversi artisti emergenti, saranno ad alternarsi sul palco meneghino. L’istrionico e versatile produttore e cantautore romano Carl Brave; gli Ex-Otago, una delle band più affermate della scena indie italiana; Rkomi, giovane artista rivelazione del rap che ha fatto della contaminazione musicale la sua cifra stilistica; Viito, il duo romano (d’adozione) nuova icona del pop. Ad aprire il palco i vincitori del contest “Road To Tuborg Open Fest”, ovvero i Twee, che si sono fatti conoscere alle Tuborg Open Session che si sono tenute all’Off Topic di Torino e al Fabric di Bergamo. I biglietti sono ancora in vendita sul circuito Ticketone: prezzo unico di 23 euro.

Il “Notti Brave Summer Tour 2019” di Carl Brave

Carl Brave, fresco di nuovo singolo insieme a Elisa, è nel pieno del suo lunghissimo “Notti Brave Summer Tour 2019”, che gli farà girare l’Italia fino ad estate inoltrata. Questo l’elenco di tutti i concerti in programma:

Venerdì 27 giugno – Milano, Ippodromo Snai San Siro – Tuborg Open Fest

Sabato 28 giugno – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

Venerdì 5 luglio – Barolo (CN), Collisioni Festival

Martedì 9 luglio – Arezzo, Men/go Music Fest

Sabato 13 luglio – Roma, Ippodromo delle Capannelle, Rock in Roma

Giovedì 18 luglio – Genova, Arena del Mare – Goa Boa Festival

Martedì 23 luglio – Napoli, Exbase

Mercoledì 24 luglio – Molfetta (BA), Banchina San Domenico – Luce Music Festival

Sabato 27 luglio – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

Domenica 28 luglio – Sant'Antioco (CI), Arena Fenicia

Venerdì 2 agosto – Catania, Villa Bellini

Sabato 3 agosto – Patti Marina (ME) – Indiegeno Fest

Martedì 6 agosto – Reggio Calabria, Piazza Castello

Sabato 10 agosto – Pescara, Porto Turistico - Zoo Music Festival

Domenica 11 agosto – Follonica (GR), Arena Spettacoli – Follonica Summer Festival

Martedì 13 agosto – Gallipoli (LE), Pala Live - Sottosopra Fest

Venerdì 30 agosto – Parma – Parma Music Park

Sabato 31 agosto – Brescia, Piazza della Loggia

Martedì 3 settembre – Prato, Piazza Duomo - Prato è spettacolo

Il giro d’Italia degli Ex-Otago

Anche gli Ex-Otago sono freschi di una nuova uscita discografica, il singolo con Izi “La notte chiama”, e stanno entrando nel vivo con il loro tour estivo, “La notte chiama Tour 2019”. E sul palco, quando c’è la band genovese non è mai il solito concerto ma uno show spettacolare: grande musica, visual, emozioni, momenti di riflessione e tante sorprese. Ci si scatenerà con le hit più ballerine come “Tutto bene” e “Cinghiali incazzati” e ci si abbraccerà sulle note dei successi più romantici e sui brani di “Corochinato”, l’ultimo album uscito per Garrincha Dischi ed Inri. Di seguito le prossime date del tour:

Venerdì 27 giugno – Milano, Tuborg Open Fest

Sabato 28 giugno – Assisi (PG), Riverock Festival

Mercoledì 3 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival

Venerdì 12 luglio – Bologna, Indimenticabile Festival

Sabato 13 luglio – Tortona (AL), Arena Derthona

Venerdì 19 luglio – Roma, Rock in Roma

Domenica 21 luglio – Treviso, Suoni di Marca

Giovedì 25 luglio – Montecosaro (MC), Mind Festival

Venerdì 9 agosto – Cinquale (MS), Arena della Versilia

Venerdì 16 agosto – Laterza (TA), Carsica Festival

Sabato 17 agosto – Fasano (BR), Costa dei Trulli Festival

Sabato 24 agosto – Bellaria Igea Marina (RN), Beky Bay

Le hit di Rkomi in tour

Anche per Rkomi è iniziata la lunga estate calda del “Dove non arrivano gli occhi Summer Tour”, tournée promozionale del suo acclamato ultimo disco “Dove gli occhi non arrivano”. Il rapper affiancherà Jovanotti in alcuni degli show del suo Jova Beach Party. Queste tutte le date in programma: