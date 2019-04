Rkomi, "Dove gli occhi non arrivano" l'album più venduto

Rkomi mette in fila tutti e con il suo nuovo album “Dove gli occhi non arrivano” conquista la vetta della classifica dei dischi più venduti in Italia. Il rapper scalza dalla prima posizione Luciano Ligabue che con il suo “Start” scende al secondo posto ma festeggia comunque la conquista del disco di platino. A chiudere il podio c’è la colonna sonora di "Bohemian Rhapsody", in grande ascesa e che sale di ben sette posizioni rispetto alla scorsa settimana. Tra gli artisti presenti nella top 10 anche Salmo, stabile al quarto posto e Ultimo in quinta posizione dopo oltre un anno dall’uscita dell’album “Peter Pan”. Il cantautore è anche in decima posizione con l’album “Pianeti”, mentre Mahmood è stabile all’ottavo posto.

Collaborazioni e tracklist di "Dove gli occhi non arrivano"

Una top 10 ricca di album di successo ma che hanno ceduto il passo alla nuova uscita di Rkomi. Il disco è stato prodotto da Charlie Charles, tra i principali producer della musica italiana contemporanea. Il primo singolo che ha anticipato l’uscita dell’album è stato “Blu”, brano in duetto con Elisa. La canzone è stata registrata tra l’Italia e il Sud Africa, una scelta che Rkomi ha spiegato così in un’intervista a SkyTg24: «Siamo andati in Sud Africa per lavorare con dei musicisti bravissimi di Johannesburg, alla ricerca di un’espressione musicale originale. Ci siamo messi alla prova con delle jam session e Charlie è riuscito a entrare nella mia testa, capendo esattamente quello che volevo». “Blu” è solo una delle tante collaborazioni che caratterizzano l’album. Rkomi si è avvalso anche della presenza di Jovanotti nel brano “Canzone”. Una partnership nata lo scorso anno quando il rapper è stato ospite al Jova Pop Shop realizzato a Milano. Nel disco sono presenti anche Ghali, Carl Brave e Sfera Ebbasta. Con il cantante di “I Love You”, in rotazione radiofonica in queste settimane, Rkomi si esibisce in “Boogie Nights”. Questa la tracklist completa di “Dove gli occhi non arrivano”:

Dove gli occhi non arrivano Blu feat. Elisa La U Boogie Nights feat. Ghali Visti dall’alto feat. Dardust Impressione feat. Carl Brave Alice Canzone feat. Jovanotti Per un no Gioco Mon Cheri feat. Sfera Ebbasta Cose che capitano Mikado

La carriera di Rkomi

Rkomi, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, è un rapper milanese di 25 anni. Il cantante ha all’attivo due album in studio – “Io in terra” del 2017 e il recente “Dove gli occhi non arrivano” – e altrettanti EP: il primo, “Dasein Sollen”, risale a tre anni fa, mentre il secondo, “Ossigeno – EP”, è uscito nel 2018. Il suo esordio però arriva nel 2014 con “Calvairate mixtape”, lavoro dedicato al suo quartiere di origine. Un grosso contributo alla sua carriera arriva da Tedua, collega e uno dei migliori amici di Rkomi. Dopo aver vissuto insieme da coinquilini, i due hanno collaborato anche nell’EP “Ossigeno” sulle note di “Solletico”. Già nel suo primo album si era avvalso della collaborazione di numerosi artisti della scena rap italiana. In “Io in terra” sono presenti brani con Marracash e Noyz Narcos. Anche in quel caso l’’album ha subito debuttato in vetta alle classifiche di vendita Fimi, venendo certificato disco d’oro. I singoli “Milano Bachata”, “Apnea” e “Mai più” sono stati certificati invece dischi di platino.