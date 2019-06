Summer Festival a Lucca: il programma completo

Anche nel 2019, il Lucca Summer Festival si riconferma essere uno degli eventi più caldi dell’anno. Giunta alla sua ventiduesima edizione, la kermesse musicale toscana è un punto di riferimento per gli appassionati di musica internazionale. Ecco il programma completo dei concerti per non perdersi nemmeno una nota di questi protagonisti delle classifiche globali.

Lucca Summer Festival 2019: il programma

Mancano ancora alcuni artisti a completare la line up dei concerti del Lucca Summer Festival, ma si prospetta già un’estate coi fiocchi all’insegna della miglior musica italiana e internazionale. Ecco l’elenco completo dei concerti previsti in programma fino a questo momento:

28 giugno – Take That e Leo

29 giugno – Ennio Morricone (Mura Storiche di Lucca)

30 giugno 2019 – Francesco De Gregori e Noemi

30 giugno – Toto

6 luglio – Calcutta

7 luglio – Elton John (Mura Storiche di Lucca)

9 luglio - Macklemore e Anastasio

10 luglio – Tears for Fears

12 luglio - New Order – Elbow (unica data italiana)

13 luglio – Mark Knopfler

16 luglio – Eros Ramazzotti

18 luglio – Janelle Monae e Giorgia

19 luglio – Maneskin e Salmo

20 luglio – The Good, the Bad and the Queen (unica data italiana)

26 luglio – Gemitaiz & MadMan

27 luglio – Scorpions (unica data italiana)

29 luglio – Sting

Il Lucca Summer Festival arriva nel 2019 alla sua ventiduesima edizione, che avrà inizio il 28 giugno con i Take That. Tutti i concerti si terranno sul palco di Piazza Napoleone, salvo dove diversamente annunciato. Il programma prevede inoltre una serie di esclusive nazionali come quella degli Scorpions, dei New Order, di Janelle Monae e dei The Good, The Bad & The Queen, la super band formata da Damon Albarn, Paul Simonon, Simon Tong e Tony Allen.

Lucca Summer Festival 2019: info biglietti

I biglietti dei concerti del programma del Lucca Summer Festival 2019 sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne e nel “Summer Point” di Piazza del Giglio (ingresso S. Girolamo) e in Piazza San Michele (angolo via San Paolino). Nei giorni di concerto, l'apertura delle casse per il ritiro dei biglietti acquistati in prevendita Ticketone è prevista per le ore 18:30 (c/o Summer Point, Piazza del Giglio ingresso S. Girolamo). La cassa accrediti per concorsi, ospiti e stampa aprirà alle ore 19:30 (sempre all’ingresso S. Girolamo). L'orario di apertura dei cancelli e l'inizio spettacoli varierà a seconda dell'evento. Per tutti i dettagli rimandiamo al sito ufficiale del Lucca Summer Festival. La cifra di partenza di ogni concerto ammonta a circa 28 euro, e varia in base al giorno e al nome sul palco. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account creato. Per alcune delle date è ancora disponibile il pacchetto VIP per un’esperienza di concerto davvero a tutto tondo.