Ed Sheeran: i migliori duetti della sua carriera

Ed Sheeran è riuscito in pochi anni a conquistare tutto il mondo con la sua musica. Dopo i primi due album autoprodotti (l’omonimo “Ed Sheeran” nel 2006 e “Want Some?” nel 2007), il cantautore britannico ha firmato con Atlantic Records per il suo debutto internazionale: “+” (2011). È stato proprio questo il disco con cui ha iniziato la sua scalata verso un successo sempre più grande, confermato e amplificato dalle successive pubblicazioni: “X” (2014) e “÷” (stilizzazione di “Divide”, 2017). I suoi singoli, tra ballad e hit folk-pop, lo hanno portato alla fama mondiale, tanto che nel 2017 il Time l’ha inserito tra le 100 personalità più influenti del pianeta. Ed Sheeran sta per pubblicare un nuovo album intitolato “No. 6 Collaborations Project”, in uscita il 12 luglio 2019; il disco conterrà 15 tracce cantate in collaborazione con altri artisti. Il cantautore britannico non è di certo nuovo ai duetti e negli ultimi anni sono state tante le occasioni in cui l’abbiamo potuto ascoltare a fianco di numerosi cantanti internazionali. Per prepararci all’arrivo di “No. 6 Collaborations Project” abbiamo fatto un ripasso delle sue collaborazioni più riuscite:

“Everything Has Changed” con Taylor Swift “Perfect Duet” con Beyoncé “Perfect Symphony” con Andrea Bocelli “River” con Eminem “I Don’t Care” con Justin Bieber

“Everything Has Changed” con Taylor Swift

Ed Sheeran ha collaborato più e più volte con Taylor Swift, sua collega e amica. Tra tutti i brani, abbiamo scelto di ricordare in particolare “Everything Has Changed”, traccia scritta e cantata insieme dai due artisti. Il singolo è contenuto in “Red” (2012), quarto album in studio di Taylor Swift, di cui è stato il quinto estratto. Nel 2013 Ed Sheeran ha preso parte alle tappe americane del “Red tour”, aprendo gli show della cantante.

“Perfect Duet” con Beyoncé

“Perfect” è il singolo di Ed Sheeran che ha raggiunto il maggior successo in Italia, alla stregua di “Shape Of You” (entrambi i brani hanno conquistato ben 9 dischi di platino nel nostro Paese). Il singolo è stato il quinto estratto dall’album “Divide”; si tratta di una ballata interamente composta dal cantautore britannico, dedicata a sua moglie Cherry Seaborn. Per dare ancora maggior risalto al successo di “Perfect”, Ed Sheeran ha deciso di pubblicarne due nuove versioni in download digitale: una delle due nuove vesti è “Perfect Duet”, in collaborazione con Beyoncé. Attualmente questo featuring conta oltre 445 milioni di ascolti su Spotify.

“Perfect Symphony” con Andrea Bocelli

La seconda versione di “Perfect”, disponibile in digitale, è frutto della collaborazione con Andrea Bocelli: Ed Sheeran e il tenore hanno dato vita a “Perfect Symphony”. A seguito di questa pubblicazione, i due artisti hanno nuovamente duettato insieme nel brano di Bocelli “Amo soltanto te”, terzo singolo estratto dall’album “Sì”.

“River” con Eminem

Come si può ben notare, Ed Sheeran non ha alcun problema a confrontarsi con artisti provenienti da generi musicali del tutto differenti dal suo. Nel 2017 il cantautore ha collaborato con un grande del rap statunitense: Eminem. Insieme, i due hanno scritto e cantato “River”, secondo singolo estratto dal nono album in studio del rapper, “Revival”.

“I Don’t Care” con Justin Bieber

Terminiamo questo excursus tra i duetti di Ed Sheeran menzionando una collaborazione recentissima, quella tra il cantautore e Justin Bieber per il singolo “I Don’t Care”. Pubblicato il 10 maggio 2019, si tratta della prima anticipazione del nuovo album di Ed Sheeran “No. 6 Collaborations Project”, in uscita il prossimo 12 luglio. A poco più di un mese dalla sua pubblicazione, il brano è già certificato disco d’oro in Italia e ha superato i 260 milioni di ascolti su Spotify.