Madonna: fuori il videoclip di "Dark Ballet"

Dopo un teaser degno di un film horror, Madonna pubblica ufficialmente il videoclip di “Dark Ballet”, rilasciato il 7 giugno 2019. Il singolo è stato estratto dall’album in arrivo di Ms. Ciccone: “Madame X”.

Il video di “Dark Ballet” di Madonna

Oscuro, spettrale e dalle tematiche ispirate alle religioni Occidentali: il nuovo video di “Dark Ballet” è stato diretto dal visionario Emmanuel Adjei con Mykki Blanco nei panni di Giovanna D’Arco. Il brano è il quinto singolo estratto dal nuovo album, “Madame X” ed è stato presentato come segue dalla stessa Madge, che in uno statement ha dichiarato di essersi ispirata alla figura della D’Arco: «Ha combattuto gli Inglesi e ha vinto, eppure i Francesi non erano contenti. Ancora la giudicavano. Dissero che era un uomo, che era una lesbica, dissero di lei che era una strega e, alla fine, la hanno bruciata sul rogo, e Giovanna non aveva paura di niente. Ammiro tutto questo».

“Dark Ballet” è il quinto singolo estratto da “Madame X”, in uscita il 14 giugno, e segue i successi di “Medellìn” feat. Maluma, “I Rise”, “Future” feat. Quavo e “Crave” feat. Swae Lee.

Madame X, nuovo album di Madonna

Il nuovo disco di Ms. Ciccone uscirà il 14 giugno con il titolo “Madame X” per l’etichetta Interscope Records. Il disco segue il successo di “Rebel Heart”, datato 2015, e porta con sé una serie di collaborazioni con artisti provenienti da ogni genere musicale e ogni angolo del mondo. Parlando con i giornalisti, Madonna ha rivelato una serie di dettagli sul concept dell’album e su come questo sia stato concepito: Il mio nuovo album è nato a Lisbona. Qui ho trovato la mia tribù e un mondo magico di musicisti incredibili che hanno rafforzato la mia idea che ci sia una connessione profonda che lega tutta la musica del mondo, come se questa fosse l’anima dell’universo». “Madame X” non ha niente di banale: «Madame X è un agente segreto che viaggia per il mondo. Cambia identità. Combatte per la libertà. Porta la luce nei luoghi bui. È una ballerina, una professoressa, un capo di Stato, una casalinga, una cavallerizza, una prigioniera, una studentessa, una madre, una bambina, una maestra, una suora, una cantante, una santa, una meretrice. Una spia nella casa dell’amore. Io sono Madame X».

Il disco, che promette ascolti stellari, si è già tramutato nel “Madame X Tour”, un percorso americano (e poi anche europeo) attraverso alcune delle città più importanti della musica. Il tour avrà inizio il 12 settembre a New York, presso il BAM Howard Gilman Opera House, e promette i grandi numeri di “Sticky & Sweet”, tournée rimasta negli annali come uno dei percorsi live femminili più remunerativi di sempre. Nel quadro globale, questo evento live è secondo solo ad “A Bigger Bang” dei The Rolling Stones.