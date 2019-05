Madonna, il nuovo singolo è "Crave": il video

La scorsa settimana il regista di “Crave”, Nuno Xico, aveva pubblicato per errore il video sul suo canale Vimeo. È restato lì pochi minuti, tanto è bastato in epoca social per fare il giro del mondo. Una piccola anticipazione, visto che Madonna ora ha rilasciato la versione ufficiale su Vevo.

Un pontefice urbano che lancia colombe della pace in duetto con Swae Leee

La clip, girata in bianco e nero e colore, si apre con Madonna nei panni di una sorta di pontefice urbano che lancia colombe della pace dall’alto di un edificio di New York, e si chiude con una citazione della Creazione di Adamo della Cappella Sistina. Protagonista del video, che duetta con la popstar, è Swae Lee. Il rapper è conosciuto negli Stati Uniti per essere uno dei componenti del duo Rae Sremmud, insieme al fratello Slim Jxmme. I due hanno realizzato finora tre album, ma Swae ha al suo attivo numerose collaborazioni esterne, come quelle con Post Malone – con cui ha cantato nel brano “Sunflower” che fa parte della colonna sonora di Spiderman: un nuovo universo. «È un ragazzo pieno di talento, un grande compositore, cantante…e poi è così carino, essere carini è importante», ha detto Madonna di lui.

Previsto un altro singolo prima dell’uscita dell’album “Madame X”

"Crave" è il terzo singolo di Madonna estratto dall’album Madame X, in uscita il 14 giugno, che segue "I Rise" e "Medellín", quest’ultimo con la collaborazione del cantante colombiano Maluma, e precede l’ultimo uscito “Future”. Si tratta di una ballata hip hop prodotta da Mike Dean, Madonna e Billboard, e scritta da Madonna insieme a Khalif Malik Ibn Shaman Brown e Brittany Talia Hazzard. "Madame X" conterrà anche collaborazioni con Quavo, il frontman del gruppo hip hop americano dei Migos, e la cantante brasiliana Anitta. Il prossimo singolo in uscita è “Dark Ballet”, previsto per il 7 giugno. Ecco la tracklist:

Medellìn (feat. Maluma) Dark Ballet God Control Future (feat. Quavo) Batuka Killers are Partying Crave (Ft. Swae Lee) Crazy Come Alive Exreme Occident (solo versione Deluxe) Faz Gostoso (Feat. Anitta) Bith I’m Loca (Feat. Maluma) I Don’t’ Search I Find) Looking for Mercy (solo versione Deluxe) I Rise

Il tour si svolgerà nei piccoli teatri statunitensi prima di approdare in Europa

Per il tour del disco Madonna ha intenzione di esibirsi con diversi spettacoli in piccoli teatri, e negli Stati Uniti si esibirà quest’autunno a New York, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Boston, Filadelfia e Miami. Il tour partirà dal Bam Howard Gilman Opera House di Brooklyn, New York, dove sono previste ben 17 date, dal 12 settembre al 7 ottobre. La cantante approderà poi in Europa, a Londra, Parigi, Lisbona, al momento non sono previste date italiane, anche se potrebbero aggiungersi in seguito.