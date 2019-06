Calcutta: il nuovo singolo è “Sorriso (Milano Dateo)”

Si intitola “Sorriso (Milano Dateo)” il nuovo singolo del cantautore di Latina Calcutta, che sarà in vendita nei negozi di digital download e ascoltabile sulle piattaforme streaming a partire da venerdì 7 giugno 2019. A dichiararlo è stato lo stesso artista, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Sorriso (Milano Dateo)”: il nuovo singolo di Calcutta in arrivo il 7 giugno 2019

“Sorriso (Milano Dateo)” è il secondo singolo di Calcutta a uscire nel giro di pochi giorni. La prima canzone era stata pubblicata appena una settimana prima dell’uscita di “Sorriso (Milano Dateo)”. Si trattava di “Due punti”, un brano pubblicato a sorpresa e che Calcutta aveva da parte da diverso tempo. L’uscita del pezzo non è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip ufficiale, ma solo da una fotografia; così come con ogni probabilità non lo sarà l’uscita di “Sorriso (Milano Dateo)”. Le due canzoni saranno molto presumibilmente protagoniste dell’imminente tour estivo del cantautore di Latina, al via venerdì 7 giugno dal Core Festival di Treviso, lo stesso giorno di uscita di “Sorriso (Milano Dateo)”. Le due canzoni sono state pubblicate sotto l’etichetta Bomba Dischi, però con distribuzione di Sony Music Entertainment. Entrambi i brani portano la firma di Edoardo D’Erme, il nome vero di Calcutta. I due singoli sono i primi a essere stati pubblicati dopo l’uscita dell’ultimo disco del cantautore romano, “Evergreen”, in vendita dal 25 maggio dello scorso anno. Dell’album, il terzo della carriera dell’artista, sono stati pubblicati i quattro singoli “Orgasmo”, “Pesto”, “Paracetamolo” e “Kiwi”, l’ultimo brano estratto dal disco.

Il tour di Calcutta nell’estate del 2019, al via venerdì 7 giugno

Debutterà venerdì 7 giugno al Core Festival 2019 di Treviso il tour estivo di Calcutta. L’artista sarà il primo headliner della prima edizione del Core Festival, che fino allo scorso anno era conosciuto con il nome di Home Festival. La tournée volgerà al termine con il concerto in programma per sabato 10 agosto al Campo Sportivo Comunale di Locorotondo, in Provincia di Bari. I biglietti per tutti i concerti sono in vendita dal 13 marzo sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati a partire da 28.75 euro, compresi i diritti di prevendita. I concerti finora annunciati del tour di Calcutta in programma nell’estate del 2019: