Collisioni Festival 2019: cantanti e ospiti a Barolo

Collisioni ha annunciato il programma di artisti e ospiti che saranno presenti all’undicesima edizione del festival agrirock di Barolo (CN), nel cuore delle Langhe piemontesi. Oltre ai tanti concerti già annunciati, che si terranno in diverse giornate tra giugno e luglio, sono stati svelati anche i nomi dei moltissimi ospiti che saranno presenti nel weekend dedicato alla musica e alla letteratura, sabato 6 e domenica 7 luglio. Di seguito il programma completo.

Collisioni Festival 2019: il programma

L’edizione 2019 di Collisioni Festival inaugurerà il 17 giugno con il concerto di Eddie Vedder, per poi continuare a luglio con le esibizioni e la musica di Liam Gallagher (4 luglio), Carl Brave e Max Gazzè con ospiti Rkomi e Daniele Silvestri (5 luglio), Maneskin e Salmo (6 luglio), Thirty Seconds To Mars (7 luglio), Macklemore (10 luglio), Calcutta (13 luglio) e Thom Yorke (16 luglio). Collisioni, però, non è solamente un festival musicale: nel primo weekend di luglio, sabato 6 e domenica 7, il paese di Barolo ospiterà tanti personaggi di spicco della letteratura, del giornalismo e dello spettacolo. I nomi che prenderanno parte al programma sono davvero tanti: John Irving, Stefano Accorsi, Il Volo, Luca Argentero, Giorgio Panariello, Mauro Corona, Gino Strada, Chuck Palahniuk, Loredana Bertè, Massimo Giletti, Vittorio Sgarbi, Selvaggia Lucarelli, Beppe Severgnini, Roberto Saviano, Frankie Hi-NRG, Ambra Angiolini, Paola Turci, Marco Travaglio, Jonathan Coe, Claudio Magris, Diodato, Enrico Mentana, Francesca Reggiani, Emmanuel Carrère, Valerio Massimo Manfredi, Nina Zilli, Ghemon, Ezio Greggio, The Jackal, Ornella Vanoni, Guillermo Mariotto, Paolo Ruffini, Lodovica Comello, Simona Ventura e molti altri. Inoltre, nella serata di sabato 6 luglio il Palco Verde di Collisioni ospiterà il concerto di Al Bano, mentre domenica 7 luglio sarà la volta del live di Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019.

I biglietti del festival: info e prezzi

Per partecipare agli eventi di Collisioni Festival 2019 in programma il 6 e il 7 luglio valgono i biglietti a formula “ingresso Paese”: il prezzo è di 10 euro (diritti di prevendita inclusi) per le singole giornate; nei biglietti sono compresi, rispettivamente, i concerti di Al Bano (6 luglio) e di Mahmood (7 luglio). Per chi è già in possesso del biglietto per i concerti di Maneskin e Salmo e dei Thirty Seconds to Mars, l’ingresso Paese per le singole giornate ha un costo aggiuntivo di soli 3 euro. I biglietti per gli eventi del weekend sono in vendita su circuito Ticketone, Ciaotickets e Piemonteticket. Di seguito, invece, riportiamo tutti i prezzi e le informazioni per acquistare i biglietti dei concerti in programma per Collisioni Festival 2019: