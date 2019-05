Liam Gallagher: indizi sul nuovo album e il prossimo singolo

Sono passati quasi due anni dalla pubblicazione di “As You Were”, debut album da solista di Liam Gallagher. Dalle sue ultime dichiarazioni non dovrebbe mancare molto al successivo capitolo discografico: il nuovo album dell’ex Oasis è pronto e il titolo potrebbe essere “Why Me? Why Not”, o almeno a questo portano gli indizi da lui stesso lasciati sui social. Il 29 maggio 2019 Liam Gallagher ha scritto la domanda - risposta sopracitata in un post sul suo account Twitter (poi pubblicato anche su Instagram), replicando affermativamente alla supposizione di un fan che ha azzardato un «Nome dell’album: annunciato!». Liam ha prontamente risposto al commento: «Abbiamo un vincitore». La notizia, comunque, non è ancora ufficiale.

Indizi anche sul nuovo singolo

Oltre agli indizi sul titolo del suo nuovo album solista, Liam Gallagher ha stuzzicato la curiosità dei fan anche per quanto riguarda un possibile nuovo singolo in arrivo. Sui social, ma anche per le strade di Manchester, è comparso un cartellone a firma dell’ex frontman degli Oasis con su scritto “Man City treble winners, it’s coming round like a Shockwave”. Si tratta sicuramente di un modo per festeggiare la recente vittoria del Manchester nella Premier League, il campionato di calcio inglese, ma probabilmente c’è molto di più dietro a questa frase. Secondo i tantissimi fan, che hanno unito vari indizi social lasciati da Liam, “Shockwave” potrebbe essere il titolo del singolo di lancio del nuovo album. Ci sono supposizioni anche sulla possibile data d’uscita del brano: venerdì 7 giugno 2019. Per ora queste restano solo ipotesi non ancora ufficializzate dall’artista. Non ci resta che aspettare, d’altronde manca poco.

“As You Were”, il docu-film

Un programma certo per il 7 giugno 2019 è l’uscita nelle sale cinematografiche britanniche e irlandesi del documentario “As You Were”. Il film, diretto da Charlie Lightening e Gavin Fitzgerald, racconta la vita e la carriera musicale di Liam Gallagher dopo lo scioglimento degli Oasis, avvenuto nel 2009. La nota stampa introduce il docu-film come “la storia onesta ed emozionante di come uno dei più elettrizzanti frontman del rock’n’roll sia passato dai vertiginosi anni degli Oasis a vivere al limite, ostracizzato e perso in una selva musicale di alcolici, notorietà e amare battaglie legali”. Prima di intraprendere la carriera solista, Liam Gallagher ha fondato i Beady Eye, band di cui è stato il frontman, attiva fino al 2014.

I concerti in Italia

Liam Gallagher sarà presto in concerto in Italia per due date: l’8 giugno a Taranto in occasione del Medimex e il 4 luglio nelle langhe piemontesi, a Barolo (CN), nell’ambito di Collisioni Festival. I biglietti per lo show al Medimex sono disponibili su circuito Vivaticket al prezzo di 25 euro + diritti di prevendita, mentre per quanto riguarda il concerto a Collisioni è possibile acquistare i biglietti su circuito Ticketone al prezzo di 40 euro + diritti di prevendita (posto unico in piedi). La disponibilità è limitata, vi consigliamo quindi l’acquisto il prima possibile per non perdervi le performance live di uno dei migliori frontman di tutti i tempi.